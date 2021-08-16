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STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Atilla Karaoğlan MAÇ TARİH SAATİ: 16 Aug 2021 | 19:15 | şuan: 19:25
10'
0 1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İrfan Buz
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
3' Anastasios Bakasetas
  Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 3'
    GOL! Anastasios Bakasetas Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 3'
    Golün asistini yapan isim Marek Hamsik.
  • 2'
    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

  • 25 Ertaç Özbir
  • 26 Semih Kaya
  • 13 Wallace
  • 5 Oussama Haddadi
  • 45 Karim Hafez
  • 10 Adem Büyük
  • 6 Rahman Buğra Çağıran
  • 14 Stephen Mallan
  • 7 Mustafa Eskihellaç
  • 8 Rayane Aabid
  • 30 Benjamin Tetteh

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 İsmail Köybaşı
  • 33 Bruno Peres
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 17 Marek Hamsik
  • 27 Gervinho
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 5 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 22 Abdulsamed Damlu
  • 3 Philip Gameli
  • 15 Eric Ndizeye
  • 77 Mert Miraç Altıntaş
  • 54 Atakan Müjde
  • 19 Haqi Osman
  • 66 Jospin Nshimirimana
  • 61 Taha Gür
  • 17 Mert Örnek
  • 90 Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 99 Serkan Asan
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 29 Yunus Mallı
  • 15 Anders Trondsen
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 7 Yusuf Sarı
  • 41 Murat Cem Akpınar
  • 14 Andreas Cornelius
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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