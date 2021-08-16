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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Atilla Karaoğlan
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Aug 2021 | 19:15 | şuan: 19:25
10'
0
1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İrfan Buz
Trabzonspor
Abdullah Avcı
3' Anastasios Bakasetas
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
3'
GOL! Anastasios Bakasetas Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
3'
Golün asistini yapan isim Marek Hamsik.
2'
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Takım Kadroları
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
25
Ertaç Özbir
26
Semih Kaya
13
Wallace
5
Oussama Haddadi
45
Karim Hafez
10
Adem Büyük
6
Rahman Buğra Çağıran
14
Stephen Mallan
7
Mustafa Eskihellaç
8
Rayane Aabid
30
Benjamin Tetteh
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
23
İsmail Köybaşı
33
Bruno Peres
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
17
Marek Hamsik
27
Gervinho
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
5
Berat Özdemir
21
Djaniny
Yedekler
22
Abdulsamed Damlu
3
Philip Gameli
15
Eric Ndizeye
77
Mert Miraç Altıntaş
54
Atakan Müjde
19
Haqi Osman
66
Jospin Nshimirimana
61
Taha Gür
17
Mert Örnek
90
Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler
16
Erce Kardeşler
4
Hüseyin Türkmen
99
Serkan Asan
70
Ahmetcan Kaplan
29
Yunus Mallı
15
Anders Trondsen
61
Abdulkadir Parmak
7
Yusuf Sarı
41
Murat Cem Akpınar
14
Andreas Cornelius
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