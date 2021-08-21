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STADYUM:
Kalyon Stadyumu
HAKEM :
Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:50
MÖ
Gaziantep FK
Erol Bulut
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Gaziantep FK - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
5'
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
4'
Valentin Rosier, Hamza Mendyl tarafından faulle durduruluyor.
4'
Gaziantep FK takımında Hamza Mendyl hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Gaziantep FK
1
Günay Güvenç
6
Alin Tosca
3
Papy Djilobodji
70
Stelios Kitsiou
15
Ertuğrul Ersoy
27
Hamza Mendyl
20
Recep Niyaz
52
Alexander Merkel
8
Jefferson Nogueira
94
Nouha Dicko
25
Joao Figueiredo
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
8
Salih Uçan
18
Rachid Ghezzal
7
Georges-Kevin N'Koudou
28
Kenan Karaman
Yedekler
71
Mustafa Burak Bozan
16
Pawel Olkowski
11
Halil İbrahim Pehlivan
4
Ulaş Zengin
5
Furkan Soyalp
21
Doğan Erdoğan
26
Mirza Cihan
7
Kenan Özer
22
Torgeir Borven
53
Yusuf Türk
Yedekler
34
Mert Günok
3
Rıdvan Yılmaz
90
Alex Teixeira
20
Necip Uysal
14
Mehmet Topal
11
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
9
Michy Batshuayi
17
Cyle Larin
50
Güven Yalçın
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