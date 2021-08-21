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STADYUM: Kalyon Stadyumu HAKEM : Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 21 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 21:50
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Erol Bulut
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Gaziantep FK - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 5'
    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Welinton Silva geçiyor.
  • 4'
    Valentin Rosier, Hamza Mendyl tarafından faulle durduruluyor.
  • 4'
    Gaziantep FK takımında Hamza Mendyl hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 6 Alin Tosca
  • 3 Papy Djilobodji
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 15 Ertuğrul Ersoy
  • 27 Hamza Mendyl
  • 20 Recep Niyaz
  • 52 Alexander Merkel
  • 8 Jefferson Nogueira
  • 94 Nouha Dicko
  • 25 Joao Figueiredo

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 8 Salih Uçan
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 28 Kenan Karaman

Yedekler

  • 71 Mustafa Burak Bozan
  • 16 Pawel Olkowski
  • 11 Halil İbrahim Pehlivan
  • 4 Ulaş Zengin
  • 5 Furkan Soyalp
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 26 Mirza Cihan
  • 7 Kenan Özer
  • 22 Torgeir Borven
  • 53 Yusuf Türk

Yedekler

  • 34 Mert Günok
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 90 Alex Teixeira
  • 20 Necip Uysal
  • 14 Mehmet Topal
  • 11 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 9 Michy Batshuayi
  • 17 Cyle Larin
  • 50 Güven Yalçın
Takım
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