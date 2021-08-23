  Galatasaray - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

40' Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

40' Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40' Galatasaray, Fernando Muslera ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

39' Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.

38' Galatasaray, Taylan Antalyalı ile serbest vuruş kullanacak.

38' Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

37' Atakaş Hatayspor, Emre Çolak ile serbest vuruş kullanacak.

36' Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.

33' Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Christian Luyindama.

33' Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.

32' Alexandru Cicaldau, Ruben Ribeiro tarafından faulle durduruluyor.

32' Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Taylan Antalyalı.

30' GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Galatasaray, Sofiane Feghouli ile aradığı golü buldu.

30' Galatasaray adına şanssız an Alexandru Cicaldau tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

29' Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.

29' Ruben Ribeiro, Alexandru Cicaldau tarafından faulle durduruluyor.

28' Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

28' Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

28' Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Saba Lobjanidze için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

27' Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.

25' Galatasaray takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Luyindama geçiyor.

25' Galatasaray takımında Sofiane Feghouli faul yapıyor.

23' Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

23' Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro, sarı kart görüyor.

21' Galatasaray, Taylan Antalyalı ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

21' Fatih Kuruçuk ile Mbaye Diagne arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fatih Kuruçuk.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

19' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mbaye Diagne ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Berkan Kutlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

17' Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

15' Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sacha Boey.

14' Mehdi Boudjemaa - Sofiane Feghouli mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

13' Sacha Boey, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

9' Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.

9' Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

5' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5' Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

5' Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3' Golün asistini yapan isim Kamil Ahmet Çörekçi.

3' GOL! Saba Lobjanidze takımını öne geçiren golü atıyor.

3' Atakaş Hatayspor takımından Emre Çolak rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Emre Çolak kullanacak.

2' Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor. Galatasaray yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Mame Diouf.

2' Galatasaray takımında Christian Luyindama, sarı kart görüyor.

1' Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

1' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Van Aanholt geçiyor.