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STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : Hüseyin Göçek MAÇ TARİH SAATİ: 23 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 22:29
42'
1 1
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
30' Sofiane Feghouli
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
3' Saba Lobjanidze
  Galatasaray - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
  • 40'
    Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 40'
    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 40'
    Galatasaray, Fernando Muslera ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
  • 39'
    Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.
  • 38'
    Galatasaray, Taylan Antalyalı ile serbest vuruş kullanacak.
  • 38'
    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
  • 37'
    Atakaş Hatayspor, Emre Çolak ile serbest vuruş kullanacak.
  • 36'
    Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
  • 33'
    Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Christian Luyindama.
  • 33'
    Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.
  • 32'
    Alexandru Cicaldau, Ruben Ribeiro tarafından faulle durduruluyor.
  • 32'
    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Taylan Antalyalı.
  • 30'
    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Galatasaray, Sofiane Feghouli ile aradığı golü buldu.
  • 30'
    Galatasaray adına şanssız an Alexandru Cicaldau tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
  • 29'
    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.
  • 29'
    Ruben Ribeiro, Alexandru Cicaldau tarafından faulle durduruluyor.
  • 28'
    Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 28'
    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 28'
    Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 27'
    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Saba Lobjanidze için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
  • 27'
    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.
  • 25'
    Galatasaray takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Luyindama geçiyor.
  • 25'
    Galatasaray takımında Sofiane Feghouli faul yapıyor.
  • 23'
    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
  • 23'
    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro, sarı kart görüyor.
  • 21'
    Galatasaray, Taylan Antalyalı ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 21'
    Fatih Kuruçuk ile Mbaye Diagne arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fatih Kuruçuk.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
  • 19'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mbaye Diagne ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 18'
    Berkan Kutlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 17'
    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 15'
    Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sacha Boey.
  • 14'
    Mehdi Boudjemaa - Sofiane Feghouli mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
  • 13'
    Sacha Boey, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
  • 9'
    Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.
  • 9'
    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
  • 5'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 5'
    Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 5'
    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 3'
    Golün asistini yapan isim Kamil Ahmet Çörekçi.
  • 3'
    GOL! Saba Lobjanidze takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 3'
    Atakaş Hatayspor takımından Emre Çolak rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 3'
    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Emre Çolak kullanacak.
  • 2'
    Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor. Galatasaray yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Mame Diouf.
  • 2'
    Galatasaray takımında Christian Luyindama, sarı kart görüyor.
  • 1'
    Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
  • 1'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Van Aanholt geçiyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 25 Victor Nelsson
  • 27 Christian Luyindama 2'
  • 93 Sacha Boey
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 22 Berkan Kutlu
  • 90 Mbaye Diagne

Atakaş Hatayspor

  • 1 Munir Mohamedi
  • 12 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 6 Simon Falette
  • 23 Sam Adekugbe
  • 22 Fatih Kuruçuk
  • 7 Ruben Ribeiro 24'
  • 10 Emre Çolak
  • 11 Saba Lobjanidze
  • 95 Dylan Saint-Louis
  • 8 Mehdi Boudjemaa
  • 92 Mame Diouf

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 8 Ryan Babel
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 54 Emre Kılınç
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Mostafa Mohamed
  • 53 Barış Alper Yılmaz

Yedekler

  • 31 Abdullah Yiğiter
  • 61 Bülent Cevahir
  • 53 Burak Öksüz
  • 87 Eren Fansa
  • 4 Onur Ergün
  • 77 Sadık Baş
  • 17 Adama Traore
  • 2 Burak Çamoğlu
  • 25 Ayoub El Kaabi
  • 20 Mohammed Kamara
Takım
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