  Galatasaray - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

-
40'
Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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40'
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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40'
Galatasaray, Fernando Muslera ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
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39'
Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.
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38'
Galatasaray, Taylan Antalyalı ile serbest vuruş kullanacak.
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38'
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
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37'
Atakaş Hatayspor, Emre Çolak ile serbest vuruş kullanacak.
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36'
Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
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33'
Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Christian Luyindama.
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33'
Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.
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32'
Alexandru Cicaldau, Ruben Ribeiro tarafından faulle durduruluyor.
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32'
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Taylan Antalyalı.
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30'
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Galatasaray, Sofiane Feghouli ile aradığı golü buldu.
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30'
Galatasaray adına şanssız an Alexandru Cicaldau tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
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29'
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.
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29'
Ruben Ribeiro, Alexandru Cicaldau tarafından faulle durduruluyor.
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28'
Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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28'
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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28'
Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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27'
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Saba Lobjanidze için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
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27'
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Munir Mohamedi.
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25'
Galatasaray takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Luyindama geçiyor.
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25'
Galatasaray takımında Sofiane Feghouli faul yapıyor.
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23'
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
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23'
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro, sarı kart görüyor.
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21'
Galatasaray, Taylan Antalyalı ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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21'
Fatih Kuruçuk ile Mbaye Diagne arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Fatih Kuruçuk.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
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19'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mbaye Diagne ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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18'
Berkan Kutlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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17'
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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15'
Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sacha Boey.
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14'
Mehdi Boudjemaa - Sofiane Feghouli mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
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13'
Sacha Boey, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
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9'
Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.
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9'
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
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5'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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5'
Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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5'
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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3'
Golün asistini yapan isim Kamil Ahmet Çörekçi.
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3'
GOL! Saba Lobjanidze takımını öne geçiren golü atıyor.
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3'
Atakaş Hatayspor takımından Emre Çolak rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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3'
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Emre Çolak kullanacak.
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2'
Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor. Galatasaray yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Mame Diouf.
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2'
Galatasaray takımında Christian Luyindama, sarı kart görüyor.
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1'
Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
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1'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Van Aanholt geçiyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.