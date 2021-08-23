  Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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10'
Rakip ceza sahası önünden Okechukwu Azubuike ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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9'
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marek Hamsik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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7'
Djaniny tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
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5'
Caner Osmanpaşa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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4'
Mustapha Yatabare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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4'
Olarenwaju Kayode tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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4'
Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.
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2'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bruno Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
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1'
Mustapha Yatabare için ofsayt bayrağı kalkıyor.