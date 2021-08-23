  Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

Rakip ceza sahası önünden Okechukwu Azubuike ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

9'

Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marek Hamsik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.