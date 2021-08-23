SPOR

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STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 23 Aug 2021 | 19:15 | şuan: 19:27
11'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
  Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  • 10'
    Rakip ceza sahası önünden Okechukwu Azubuike ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 9'
    Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marek Hamsik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 7'
    Djaniny tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 5'
    Caner Osmanpaşa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 4'
    Mustapha Yatabare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 4'
    Olarenwaju Kayode tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 4'
    Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 2'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bruno Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  • 1'
    Mustapha Yatabare için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 İsmail Köybaşı
  • 33 Bruno Peres
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 17 Marek Hamsik
  • 27 Gervinho
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 5 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Demir Grup Sivasspor

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 77 Ahmet Oğuz
  • 14 Samba Camara
  • 7 Max Gradel
  • 37 Hakan Arslan
  • 8 Olarenwaju Kayode
  • 76 Fayçal Fajr
  • 24 Okechukwu Azubuike
  • 9 Mustapha Yatabare

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 99 Serkan Asan
  • 29 Yunus Mallı
  • 15 Anders Trondsen
  • 6 Manolis Siopis
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Bengali Koita
  • 14 Andreas Cornelius

Yedekler

  • 25 Muammer Yıldırım
  • 58 Ziya Erdal
  • 21 Koray Altınay
  • 62 Özkan Yiğiter
  • 5 Isaac Cofie
  • 10 Sefa Yılmaz
  • 17 Erdoğan Yeşilyurt
  • 20 Kerem Atakan Kesgin
  • 90 Leke James
  • 11 Jorge Felix
Takım
O
Av
P
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