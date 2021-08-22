  Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

23' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23' Fraport TAV Antalyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fredy geçiyor.

23' Muhammed Gümüşkaya ile Fredy arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Muhammed Gümüşkaya.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

20' Fenerbahçe takımından Jose Sosa sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19' Jose Sosa tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

17' Muhammed Gümüşkaya ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

16' Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13' Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Gümüşkaya geçiyor.

13' Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

12' Fraport TAV Antalyaspor takımında Nuri Şahin faul yapıyor.

11' Fenerbahçe takımından Jose Sosa şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

6' Ferdi Kadıoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

6' Fenerbahçe takımından Jose Sosa sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Jose Sosa ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

4' Fenerbahçe takımından Marcel Tisserand sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' Mbwana Samatta tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

3' Fenerbahçe, Nazım Sangare ile serbest vuruş kullanacak.

2' Nazım Sangare, Fredy tarafından faule maruz kalıyor.

1' Ceza sahası içinde topla buluşan Güray Vural, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.