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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 22 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 22:10
24'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
  Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 23'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 23'
    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fredy geçiyor.
  • 23'
    Muhammed Gümüşkaya ile Fredy arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Muhammed Gümüşkaya.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
  • 20'
    Fenerbahçe takımından Jose Sosa sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 19'
    Jose Sosa tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
  • 17'
    Muhammed Gümüşkaya ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 16'
    Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 13'
    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Gümüşkaya geçiyor.
  • 13'
    Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 12'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında Nuri Şahin faul yapıyor.
  • 11'
    Fenerbahçe takımından Jose Sosa şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 6'
    Ferdi Kadıoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 6'
    Fenerbahçe takımından Jose Sosa sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Jose Sosa ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 4'
    Fenerbahçe takımından Marcel Tisserand sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 3'
    Mbwana Samatta tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
  • 3'
    Fenerbahçe, Nazım Sangare ile serbest vuruş kullanacak.
  • 2'
    Nazım Sangare, Fredy tarafından faule maruz kalıyor.
  • 1'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Güray Vural, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 32 Marcel Tisserand
  • 41 Attila Szalai
  • 3 Kim Min-Jae
  • 5 Jose Sosa
  • 20 Luiz Gustavo
  • 30 Nazım Sangare
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 15 Mbwana Samatta
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 23 Muhammed Gümüşkaya

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 89 Veysel Sarı
  • 11 Güray Vural
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 8 Nuri Şahin
  • 15 Andrea Poli
  • 16 Fredy
  • 23 Amilton
  • 27 Houssam Ghacha
  • 9 Haji Wright

Yedekler

  • 35 Berke Özer
  • 54 Osman Ertuğrul Çetin
  • 4 Serdar Aziz
  • 10 Mesut Özil
  • 26 Miha Zajc
  • 80 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 25 Arda Güler
  • 13 Enner Valencia
  • 91 Melih Bostan

Yedekler

  • 1 Doğukan Özkan
  • 99 Diogo Sousa
  • 5 Bahadır Öztürk
  • 2 Sherel Floranus
  • 88 Hakan Özmert
  • 10 Deni Milosevic
  • 7 Doğukan Sinik
  • 19 Ufuk Akyol
  • 21 Erkan Eyibil
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar
Takım
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