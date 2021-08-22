  Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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23'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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23'
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fredy geçiyor.
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23'
Muhammed Gümüşkaya ile Fredy arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Muhammed Gümüşkaya.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
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20'
Fenerbahçe takımından Jose Sosa sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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19'
Jose Sosa tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
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17'
Muhammed Gümüşkaya ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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16'
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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13'
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Muhammed Gümüşkaya geçiyor.
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13'
Fenerbahçe takımından Muhammed Gümüşkaya çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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12'
Fraport TAV Antalyaspor takımında Nuri Şahin faul yapıyor.
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11'
Fenerbahçe takımından Jose Sosa şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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6'
Ferdi Kadıoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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6'
Fenerbahçe takımından Jose Sosa sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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6'
Jose Sosa ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
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4'
Fenerbahçe takımından Marcel Tisserand sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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3'
Mbwana Samatta tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
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3'
Fenerbahçe, Nazım Sangare ile serbest vuruş kullanacak.
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2'
Nazım Sangare, Fredy tarafından faule maruz kalıyor.
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1'
Ceza sahası içinde topla buluşan Güray Vural, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.