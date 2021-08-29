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STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 29 Aug 2021 | 19:15 | şuan: 18:29
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Cihat Arslan
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Kasımpaşa - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 1 Ertuğrul Taşkıran
  • 5 Jeffrey Bruma
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 18 Evren Eren Elmalı
  • 6 Loret Sadiku
  • 7 Michal Travnik
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 15 Tarkan Serbest
  • 21 Kevin Varga
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 14 Nicolai Jorgensen

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 25 Victor Nelsson
  • 27 Christian Luyindama
  • 93 Sacha Boey
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 21 Olimpiu Morutan
  • 22 Berkan Kutlu
  • 90 Mbaye Diagne
  • 53 Barış Alper Yılmaz

Yedekler

  • 23 Harun Tekin
  • 22 Erdem Canpolat
  • 20 Sakıb Aytaç
  • 25 Tomas Brecka
  • 26 Mehmet Feyzi Yıldırım
  • 34 Doğucan Haspolat
  • 13 Valentin Eysseric
  • 12 Mortadha Ouanes
  • 17 Ahmet Engin
  • 19 Umut Bozok

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Mostafa Mohamed
Takım
O
Av
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