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STADYUM:
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Aug 2021 | 19:15 | şuan: 18:29
MÖ
Kasımpaşa
Cihat Arslan
Galatasaray
Fatih Terim
Kasımpaşa - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Kasımpaşa
1
Ertuğrul Taşkıran
5
Jeffrey Bruma
94
Florent Hadergjonaj
18
Evren Eren Elmalı
6
Loret Sadiku
7
Michal Travnik
10
Haris Hajradinovic
15
Tarkan Serbest
21
Kevin Varga
11
Yusuf Erdoğan
14
Nicolai Jorgensen
Galatasaray
1
Fernando Muslera
6
Patrick Van Aanholt
25
Victor Nelsson
27
Christian Luyindama
93
Sacha Boey
33
Alexandru Cicaldau
7
Kerem Aktürkoğlu
21
Olimpiu Morutan
22
Berkan Kutlu
90
Mbaye Diagne
53
Barış Alper Yılmaz
Yedekler
23
Harun Tekin
22
Erdem Canpolat
20
Sakıb Aytaç
25
Tomas Brecka
26
Mehmet Feyzi Yıldırım
34
Doğucan Haspolat
13
Valentin Eysseric
12
Mortadha Ouanes
17
Ahmet Engin
19
Umut Bozok
Yedekler
13
İsmail Çipe
5
Alpaslan Öztürk
8
Ryan Babel
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
35
Aytaç Kara
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
11
Mostafa Mohamed
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