SPOR

CANLI
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 12 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 20:01
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Trabzonspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 İsmail Köybaşı
  • 33 Bruno Peres
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 17 Marek Hamsik
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 5 Berat Özdemir
  • 14 Andreas Cornelius

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 25 Victor Nelsson
  • 27 Christian Luyindama
  • 54 Emre Kılınç
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 21 Olimpiu Morutan
  • 22 Berkan Kutlu
  • 67 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 24 Stefano Denswil
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 99 Serkan Asan
  • 29 Yunus Mallı
  • 15 Anders Trondsen
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 6 Manolis Siopis
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Bengali Koita

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 8 Ryan Babel
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 90 Mbaye Diagne
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 11 Mostafa Mohamed
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.