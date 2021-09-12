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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 20:01
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Galatasaray
Fatih Terim
Trabzonspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
23
İsmail Köybaşı
33
Bruno Peres
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
17
Marek Hamsik
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
10
Abdülkadir Ömür
5
Berat Özdemir
14
Andreas Cornelius
Galatasaray
1
Fernando Muslera
6
Patrick Van Aanholt
2
DeAndre Yedlin
25
Victor Nelsson
27
Christian Luyindama
54
Emre Kılınç
33
Alexandru Cicaldau
7
Kerem Aktürkoğlu
21
Olimpiu Morutan
22
Berkan Kutlu
67
Halil Dervişoğlu
Yedekler
16
Erce Kardeşler
24
Stefano Denswil
4
Hüseyin Türkmen
99
Serkan Asan
29
Yunus Mallı
15
Anders Trondsen
61
Abdulkadir Parmak
6
Manolis Siopis
7
Yusuf Sarı
19
Bengali Koita
Yedekler
99
Fatih Öztürk
5
Alpaslan Öztürk
24
Işık Kaan Arslan
8
Ryan Babel
19
Ömer Bayram
35
Aytaç Kara
4
Taylan Antalyalı
90
Mbaye Diagne
17
Oğulcan Çağlayan
11
Mostafa Mohamed
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