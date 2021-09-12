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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Sep 2021 | 17:00 | şuan: 16:58
MÖ
Fenerbahçe
Vitor Pereira
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
4
Serdar Aziz
32
Marcel Tisserand
3
Kim Min-Jae
20
Luiz Gustavo
26
Miha Zajc
21
Bright Osayi-Samuel
23
Muhammed Gümüşkaya
10
Mesut Özil
11
Mergim Berisha
9
Diego Rossi
Demir Grup Sivasspor
25
Muammer Yıldırım
88
Caner Osmanpaşa
3
Uğur Çiftçi
77
Ahmet Oğuz
6
Dimitrios Goutas
5
Isaac Cofie
7
Max Gradel
37
Hakan Arslan
76
Fayçal Fajr
16
Pedro Henrique
9
Mustapha Yatabare
Yedekler
35
Berke Özer
41
Attila Szalai
33
Çağtay Kurukalıp
17
İrfan Can Kahveci
6
Max Meyer
8
Mert Hakan Yandaş
27
Miguel Crespo
77
Burak Kapacak
25
Arda Güler
13
Enner Valencia
Yedekler
35
Ali Şaşal Vural
58
Ziya Erdal
21
Koray Altınay
14
Samba Camara
10
Sefa Yılmaz
17
Erdoğan Yeşilyurt
24
Okechukwu Azubuike
20
Kerem Atakan Kesgin
96
Mehmet Albayrak
11
Jorge Felix
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