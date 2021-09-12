SPOR

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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 12 Sep 2021 | 17:00 | şuan: 16:58
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
  Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 4 Serdar Aziz
  • 32 Marcel Tisserand
  • 3 Kim Min-Jae
  • 20 Luiz Gustavo
  • 26 Miha Zajc
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 23 Muhammed Gümüşkaya
  • 10 Mesut Özil
  • 11 Mergim Berisha
  • 9 Diego Rossi

Demir Grup Sivasspor

  • 25 Muammer Yıldırım
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 77 Ahmet Oğuz
  • 6 Dimitrios Goutas
  • 5 Isaac Cofie
  • 7 Max Gradel
  • 37 Hakan Arslan
  • 76 Fayçal Fajr
  • 16 Pedro Henrique
  • 9 Mustapha Yatabare

Yedekler

  • 35 Berke Özer
  • 41 Attila Szalai
  • 33 Çağtay Kurukalıp
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 6 Max Meyer
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 27 Miguel Crespo
  • 77 Burak Kapacak
  • 25 Arda Güler
  • 13 Enner Valencia

Yedekler

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 58 Ziya Erdal
  • 21 Koray Altınay
  • 14 Samba Camara
  • 10 Sefa Yılmaz
  • 17 Erdoğan Yeşilyurt
  • 24 Okechukwu Azubuike
  • 20 Kerem Atakan Kesgin
  • 96 Mehmet Albayrak
  • 11 Jorge Felix
Takım
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