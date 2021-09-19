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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 19 Sep 2021 | 16:00 | şuan: 16:29
30'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Bülent Korkmaz
  Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 28'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Olimpiu Morutan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 28'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Cicaldau ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 28'
    Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 28'
    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 22'
    Olimpiu Morutan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 21'
    Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 21'
    Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 21'
    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Patrick Van Aanholt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 19'
    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 19'
    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Taylan Antalyalı kullanacak.
  • 18'
    Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.
  • 18'
    Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 18'
    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Akbaba.
  • 17'
    Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
  • 16'
    Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile serbest vuruş kullanacak.
  • 16'
    Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.
  • 15'
    Aytemiz Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.
  • 15'
    Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor.
  • 13'
    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 12'
    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Davidson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 8'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Emre Akbaba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 8'
    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 8'
    Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Galatasaray takımından DeAndre Yedlin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 5'
    Davidson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 4'
    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 25 Victor Nelsson
  • 27 Christian Luyindama
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 21 Olimpiu Morutan
  • 22 Berkan Kutlu
  • 67 Halil Dervişoğlu

Aytemiz Alanyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 24 Juanfran
  • 19 Nemanja Milunovic
  • 31 Cristian Borja
  • 15 Chidozie Awaziem
  • 7 Efecan Karaca
  • 23 Emre Akbaba
  • 91 Davidson
  • 20 Fatih Aksoy
  • 6 Umut Güneş
  • 14 Famara Diedhiou

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 12 Gustavo Assunçao
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 11 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 28 Marafona
  • 30 Yusuf Karagöz
  • 25 Miha Mevlja
  • 17 Wilson Eduardo
  • 21 Daniel Candeias
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 18 Joao Novais
  • 8 Ahmed Ildiz
  • 11 Efkan Bekiroğlu
  • 10 Khouma Babacar
Takım
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