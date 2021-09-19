  Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

28' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Olimpiu Morutan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Cicaldau ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28' Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.

28' Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22' Olimpiu Morutan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

21' Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.

21' Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

21' Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Patrick Van Aanholt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19' Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Taylan Antalyalı kullanacak.

18' Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.

18' Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Akbaba.

17' Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.

16' Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile serbest vuruş kullanacak.

16' Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.

15' Aytemiz Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.

15' Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor.

13' Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

12' Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Davidson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Emre Akbaba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8' Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

8' Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Galatasaray takımından DeAndre Yedlin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5' Davidson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

4' Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.