  Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

-
28'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Olimpiu Morutan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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28'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Cicaldau ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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28'
Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.
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28'
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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22'
Olimpiu Morutan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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21'
Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.
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21'
Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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21'
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Patrick Van Aanholt ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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19'
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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19'
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Taylan Antalyalı kullanacak.
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18'
Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.
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18'
Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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18'
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Akbaba.
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17'
Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
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16'
Aytemiz Alanyaspor, Davidson ile serbest vuruş kullanacak.
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16'
Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.
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15'
Aytemiz Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.
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15'
Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor.
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13'
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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12'
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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9'
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Davidson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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8'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Emre Akbaba ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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8'
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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8'
Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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7'
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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7'
Galatasaray takımından DeAndre Yedlin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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6'
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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5'
Davidson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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4'
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.