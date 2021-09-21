  Beşiktaş - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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20'
Miralem Pjanic, gol pasını veren isim.
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20'
GOL! Francisco Montero Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
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20'
Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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20'
Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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17'
Adana Demirspor takımı Birkir Bjarnason ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Birkir Bjarnason tarafından çekilen şut auta gidiyor.
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17'
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
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16'
Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16'
Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
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15'
Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
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15'
Jonas Svensson, penaltı noktası çevresinde Michy Batshuayi tarafından faule maruz kalıyor.
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13'
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Samet Akaydin kullanacak.
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12'
Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor.
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11'
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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7'
Miralem Pjanic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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7'
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Miralem Pjanic kullanacak.
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6'
Adana Demirspor takımında Simon Deli hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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5'
Adana Demirspor takımında Simon Deli faul yapıyor.
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4'
Oğuzhan Özyakup ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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3'
Rachid Ghezzal ile Britt Assombalonga arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
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3'
Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.