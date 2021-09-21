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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 21 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 20:21
21'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
20' Francisco Montero
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Vincenzo Montella
  Beşiktaş - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
  • 20'
    Miralem Pjanic, gol pasını veren isim.
  • 20'
    GOL! Francisco Montero Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 20'
    Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 17'
    Adana Demirspor takımı Birkir Bjarnason ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Birkir Bjarnason tarafından çekilen şut auta gidiyor.
  • 17'
    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 16'
    Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 16'
    Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
  • 15'
    Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 15'
    Jonas Svensson, penaltı noktası çevresinde Michy Batshuayi tarafından faule maruz kalıyor.
  • 13'
    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Samet Akaydin kullanacak.
  • 12'
    Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor.
  • 11'
    Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Miralem Pjanic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 7'
    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Miralem Pjanic kullanacak.
  • 6'
    Adana Demirspor takımında Simon Deli hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 5'
    Adana Demirspor takımında Simon Deli faul yapıyor.
  • 4'
    Oğuzhan Özyakup ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 3'
    Rachid Ghezzal ile Britt Assombalonga arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.
  • 3'
    Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton Silva
  • 2 Valentin Rosier
  • 4 Francisco Montero
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 15 Miralem Pjanic
  • 5 Josef De Souza
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 9 Michy Batshuayi

Adana Demirspor

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 91 Simon Deli 6'
  • 22 Jonas Svensson
  • 5 Samet Akaydin
  • 95 Joher Rassoul
  • 67 Birkir Bjarnason
  • 90 Benjamin Stambouli
  • 77 Matias Vargas
  • 8 Sinan Kurt
  • 15 Francis Ezeh
  • 7 Britt Assombalonga

Yedekler

  • 34 Mert Günok
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 11 Gökhan Töre
  • 8 Salih Uçan
  • 12 Can Bozdoğan
  • 28 Kenan Karaman
  • 50 Güven Yalçın

Yedekler

  • 49 Arijanet Muric
  • 6 Kaan Kanak
  • 20 Tarık Çamdal
  • 2 Tayyip Talha Sanuç
  • 88 Gökhan İnler
  • 19 Lucas Castro
  • 17 Metehan Mimaroğlu
  • 16 İzzet Çelik
  • 9 Mario Balotelli
  • 23 Yunus Akgün
Takım
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