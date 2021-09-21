  Beşiktaş - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

20' Miralem Pjanic, gol pasını veren isim.

20' GOL! Francisco Montero Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

20' Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17' Adana Demirspor takımı Birkir Bjarnason ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Birkir Bjarnason tarafından çekilen şut auta gidiyor.

17' Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

16' Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16' Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.

15' Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

15' Jonas Svensson, penaltı noktası çevresinde Michy Batshuayi tarafından faule maruz kalıyor.

13' Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Samet Akaydin kullanacak.

12' Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor.

11' Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Miralem Pjanic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

7' Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Miralem Pjanic kullanacak.

6' Adana Demirspor takımında Simon Deli hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

5' Adana Demirspor takımında Simon Deli faul yapıyor.

4' Oğuzhan Özyakup ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3' Rachid Ghezzal ile Britt Assombalonga arasındaki mücadele hakem tarafından faulnedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Adana Demirspor takımı oyuna başlayacak.

3' Adana Demirspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.