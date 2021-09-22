  Yukatel Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

45' Golün asistini yapan isim Bernard Mensah.

45' GOL! Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkarıyor.

43' Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

43' Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

42' Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bernard Mensah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

39' Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bernard Mensah geçiyor.

39' Bernard Mensah, gol pasını veren isim.

39' GOL! Mame Thiam Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

38' Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.

38' Galatasaray takımında Emre Kılınç faul yapıyor.

38' Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

37' Galatasaray takımında Oğulcan Çağlayan faul yapıyor.

37' Galatasaray takımında Oğulcan Çağlayan, sarı kart görüyor.

36' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emrah Başsan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

35' Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alpaslan Öztürk.

35' Joseph Attamah - Patrick Van Aanholt mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

34' Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

34' Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

34' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

34' Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

33' Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Miguel Cardoso ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

33' Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

31' Oğulcan Çağlayan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

30' Galatasaray, DeAndre Yedlin ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

30' Yukatel Kayserispor takımında Majid Hosseini faul yapıyor.

30' Yukatel Kayserispor takımında Majid Hosseini hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

30' Bernard Mensah tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

29' Yukatel Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

29' Emrah Başsan, Oğulcan Çağlayan tarafından faulle durduruluyor. Yukatel Kayserispor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

28' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Assunçao geçiyor.

28' Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.

28' Sofiane Feghouli için ofsayt bayrağı kalkıyor.

26' Galatasaray takımından Emre Kılınç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

26' Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Miguel Cardoso için kaldırdı.

25' Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

25' Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

25' Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

25' Mostafa Mohamed tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

25' Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

24' Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

24' Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22' Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.

21' Galatasaray, Sofiane Feghouli ile köşe vuruşu kullanıyor.

21' Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20' Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.

20' Gustavo Assunçao - Bernard Mensah mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.

19' Galatasaray takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Victor Nelsson geçiyor.

18' Ceza sahasının çaprazında Oğulcan Çağlayan, Bernard Mensah tarafından faule maruz kalıyor.

17' Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

17' Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

16' Oğulcan Çağlayan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

15' Emrah Başsan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

14' Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile serbest vuruş kullanacak.

14' Gustavo Assunçao topa eliyle müdahale ediyor.

13' Galatasaray, Taylan Antalyalı ile serbest vuruş kullanacak.

13' İbrahim Akdağ - Emre Kılınç mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

13' Emrah Başsan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Emrah Başsan tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

12' Galatasaray takımından Emre Kılınç tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

9' Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.

6' Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sofiane Feghouli

5' Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Assunçao geçiyor.

4' Sofiane Feghouli, Emrah Başsan tarafından faulle durduruluyor.

2' Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.