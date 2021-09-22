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STADYUM: Büyükşehir Bld Kadir Has HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 22 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 20:45
45'
2 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Hikmet Karaman
39' Mame Thiam
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Yukatel Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Golün asistini yapan isim Bernard Mensah.
  • 45'
    GOL! Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkarıyor.
  • 43'
    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 43'
    Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 42'
    Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bernard Mensah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 39'
    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bernard Mensah geçiyor.
  • 39'
    Bernard Mensah, gol pasını veren isim.
  • 39'
    GOL! Mame Thiam Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 38'
    Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.
  • 38'
    Galatasaray takımında Emre Kılınç faul yapıyor.
  • 38'
    Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 37'
    Galatasaray takımında Oğulcan Çağlayan faul yapıyor.
  • 37'
    Galatasaray takımında Oğulcan Çağlayan, sarı kart görüyor.
  • 36'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emrah Başsan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 35'
    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alpaslan Öztürk.
  • 35'
    Joseph Attamah - Patrick Van Aanholt mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
  • 34'
    Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 34'
    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 34'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 34'
    Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 33'
    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Miguel Cardoso ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 33'
    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 31'
    Oğulcan Çağlayan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 30'
    Galatasaray, DeAndre Yedlin ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
  • 30'
    Yukatel Kayserispor takımında Majid Hosseini faul yapıyor.
  • 30'
    Yukatel Kayserispor takımında Majid Hosseini hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 30'
    Bernard Mensah tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 29'
    Yukatel Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
  • 29'
    Emrah Başsan, Oğulcan Çağlayan tarafından faulle durduruluyor. Yukatel Kayserispor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
  • 28'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Assunçao geçiyor.
  • 28'
    Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.
  • 28'
    Sofiane Feghouli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 26'
    Galatasaray takımından Emre Kılınç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 26'
    Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Miguel Cardoso için kaldırdı.
  • 25'
    Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 25'
    Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 25'
    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 25'
    Mostafa Mohamed tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 25'
    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 24'
    Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 24'
    Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 22'
    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 21'
    Galatasaray, Sofiane Feghouli ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 21'
    Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 20'
    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.
  • 20'
    Gustavo Assunçao - Bernard Mensah mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.
  • 19'
    Galatasaray takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Victor Nelsson geçiyor.
  • 18'
    Ceza sahasının çaprazında Oğulcan Çağlayan, Bernard Mensah tarafından faule maruz kalıyor.
  • 17'
    Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 17'
    Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 16'
    Oğulcan Çağlayan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 15'
    Emrah Başsan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 14'
    Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    Gustavo Assunçao topa eliyle müdahale ediyor.
  • 13'
    Galatasaray, Taylan Antalyalı ile serbest vuruş kullanacak.
  • 13'
    İbrahim Akdağ - Emre Kılınç mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
  • 13'
    Emrah Başsan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Emrah Başsan tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 12'
    Galatasaray takımından Emre Kılınç tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 9'
    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 8'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 6'
    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sofiane Feghouli
  • 5'
    Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 4'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Assunçao geçiyor.
  • 4'
    Sofiane Feghouli, Emrah Başsan tarafından faulle durduruluyor.
  • 2'
    Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Yukatel Kayserispor

  • 33 Silviu Lung
  • 4 Dimitrios Kolovetsios
  • 21 Lionel Carole
  • 27 Onur Bulut
  • 5 Majid Hosseini 30'
  • 17 Emrah Başsan
  • 24 İbrahim Akdağ
  • 3 Joseph Attamah
  • 7 Miguel Cardoso
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Mame Thiam

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 25 Victor Nelsson
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 17 Oğulcan Çağlayan 37'
  • 12 Gustavo Assunçao
  • 11 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 1 Cenk Gönen
  • 32 Yasir Subaşı
  • 8 Manuel Fernandes
  • 10 Olivier Kemen
  • 28 Ramazan Civelek
  • 14 Emre Demir
  • 77 Nurettin Korkmaz
  • 23 İlhan Parlak
  • 9 Mustafa Pektemek
  • 20 Carlos Mane

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 27 Christian Luyindama
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 8 Ryan Babel
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 21 Olimpiu Morutan
  • 30 Atalay Babacan
  • 90 Mbaye Diagne
Takım
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