  Yukatel Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

-
45'
Golün asistini yapan isim Bernard Mensah.
-
45'
GOL! Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkarıyor.
-
43'
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
43'
Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
42'
Yukatel Kayserispor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bernard Mensah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
-
39'
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bernard Mensah geçiyor.
-
39'
Bernard Mensah, gol pasını veren isim.
-
39'
GOL! Mame Thiam Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
-
38'
Yukatel Kayserispor, Bernard Mensah ile serbest vuruş kullanacak.
-
38'
Galatasaray takımında Emre Kılınç faul yapıyor.
-
38'
Yukatel Kayserispor takımından Bernard Mensah çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
-
37'
Galatasaray takımında Oğulcan Çağlayan faul yapıyor.
-
37'
Galatasaray takımında Oğulcan Çağlayan, sarı kart görüyor.
-
36'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emrah Başsan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
35'
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alpaslan Öztürk.
-
35'
Joseph Attamah - Patrick Van Aanholt mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
-
34'
Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
34'
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
34'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
34'
Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
33'
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Miguel Cardoso ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
33'
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
31'
Oğulcan Çağlayan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
30'
Galatasaray, DeAndre Yedlin ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
-
30'
Yukatel Kayserispor takımında Majid Hosseini faul yapıyor.
-
30'
Yukatel Kayserispor takımında Majid Hosseini hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
-
30'
Bernard Mensah tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
-
29'
Yukatel Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
-
29'
Emrah Başsan, Oğulcan Çağlayan tarafından faulle durduruluyor. Yukatel Kayserispor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
-
28'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Assunçao geçiyor.
-
28'
Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.
-
28'
Sofiane Feghouli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
-
26'
Galatasaray takımından Emre Kılınç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
-
26'
Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Miguel Cardoso için kaldırdı.
-
25'
Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
25'
Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
25'
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
25'
Mostafa Mohamed tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
-
25'
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
-
24'
Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
24'
Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
22'
Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
21'
Galatasaray, Sofiane Feghouli ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
21'
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
20'
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.
-
20'
Gustavo Assunçao - Bernard Mensah mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.
-
19'
Galatasaray takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Victor Nelsson geçiyor.
-
18'
Ceza sahasının çaprazında Oğulcan Çağlayan, Bernard Mensah tarafından faule maruz kalıyor.
-
17'
Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
17'
Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
16'
Oğulcan Çağlayan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
-
15'
Emrah Başsan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
-
14'
Yukatel Kayserispor, Miguel Cardoso ile serbest vuruş kullanacak.
-
14'
Gustavo Assunçao topa eliyle müdahale ediyor.
-
13'
Galatasaray, Taylan Antalyalı ile serbest vuruş kullanacak.
-
13'
İbrahim Akdağ - Emre Kılınç mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
-
13'
Emrah Başsan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Emrah Başsan tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
-
12'
Galatasaray takımından Emre Kılınç tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
9'
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
8'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
6'
Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
6'
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
6'
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Sofiane Feghouli
-
5'
Miguel Cardoso ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
4'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Assunçao geçiyor.
-
4'
Sofiane Feghouli, Emrah Başsan tarafından faulle durduruluyor.
-
2'
Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
1'
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.