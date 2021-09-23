SPOR

CANLI
STADYUM: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 23 Sep 2021 | 17:00 | şuan: 16:38
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

İttifak Holding Konyaspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 89 Nejc Skubic
  • 42 Abdülkerim Bardakcı
  • 6 Ahmet Çalık
  • 12 Guilherme Sitya
  • 10 Serdar Gürler
  • 7 Zymer Bytyqi
  • 14 Soner Dikmen
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 23 Endri Cekici
  • 17 Sokol Cikalleshi

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 33 Bruno Peres
  • 13 Vitor Hugo
  • 24 Stefano Denswil
  • 32 Edgar Ie
  • 17 Marek Hamsik
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 5 Berat Özdemir
  • 14 Andreas Cornelius

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 5 Marin Anicic
  • 25 Alper Uludağ
  • 26 Barış Yardımcı
  • 4 Adil Demirbağ
  • 40 Paul-Jose Mpoku
  • 8 Amar Rahmanovic
  • 77 Konrad Michalak
  • 49 Ahmet Karademir
  • 9 Ahmed Hassan

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 İsmail Köybaşı
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 99 Serkan Asan
  • 29 Yunus Mallı
  • 6 Manolis Siopis
  • 7 Yusuf Sarı
  • 41 Murat Cem Akpınar
  • 27 Gervinho
  • 21 Djaniny
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.