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STADYUM:
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEM :
Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Sep 2021 | 17:00 | şuan: 16:38
MÖ
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
Trabzonspor
Abdullah Avcı
İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
İttifak Holding Konyaspor
13
Ibrahim Sehic
89
Nejc Skubic
42
Abdülkerim Bardakcı
6
Ahmet Çalık
12
Guilherme Sitya
10
Serdar Gürler
7
Zymer Bytyqi
14
Soner Dikmen
18
Amir Hadziahmetovic
23
Endri Cekici
17
Sokol Cikalleshi
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
33
Bruno Peres
13
Vitor Hugo
24
Stefano Denswil
32
Edgar Ie
17
Marek Hamsik
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
10
Abdülkadir Ömür
5
Berat Özdemir
14
Andreas Cornelius
Yedekler
34
Eray Birniçan
5
Marin Anicic
25
Alper Uludağ
26
Barış Yardımcı
4
Adil Demirbağ
40
Paul-Jose Mpoku
8
Amar Rahmanovic
77
Konrad Michalak
49
Ahmet Karademir
9
Ahmed Hassan
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
İsmail Köybaşı
4
Hüseyin Türkmen
99
Serkan Asan
29
Yunus Mallı
6
Manolis Siopis
7
Yusuf Sarı
41
Murat Cem Akpınar
27
Gervinho
21
Djaniny
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