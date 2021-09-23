SPOR

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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 23 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 19:33
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Hakan Keleş
  Fenerbahçe - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 3 Kim Min-Jae
  • 20 Luiz Gustavo
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 10 Mesut Özil
  • 13 Enner Valencia
  • 9 Diego Rossi

GZT Giresunspor

  • 1 Onurcan Piri
  • 5 Zeki Yavru
  • 16 Aziz Behich
  • 25 Alexis Perez
  • 2 Mamadou Diarra
  • 6 Joey Pelupessy
  • 8 Hamidou Traore
  • 24 Flavio
  • 18 Fousseni Diabate
  • 7 Serginho
  • 11 Ibrahima Balde

Yedekler

  • 54 Osman Ertuğrul Çetin
  • 35 Berke Özer
  • 37 Filip Novak
  • 6 Max Meyer
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 27 Miguel Crespo
  • 77 Burak Kapacak
  • 23 Muhammed Gümüşkaya
  • 25 Arda Güler
  • 11 Mergim Berisha

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 23 Douglas
  • 26 Emre Taşdemir
  • 77 Hayrullah Bilazer
  • 4 Arda Kılıç
  • 28 Erol Can Akdağ
  • 93 Magomed Suleymanov
  • 80 Çekdar Orhan
  • 10 Souleymane Doukara
  • 17 Umut Nayir
Takım
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Av
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