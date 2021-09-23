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CANLI
STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 19:33
MÖ
Fenerbahçe
Vitor Pereira
GZT Giresunspor
Hakan Keleş
Fenerbahçe - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
3
Kim Min-Jae
20
Luiz Gustavo
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
16
Ferdi Kadıoğlu
10
Mesut Özil
13
Enner Valencia
9
Diego Rossi
GZT Giresunspor
1
Onurcan Piri
5
Zeki Yavru
16
Aziz Behich
25
Alexis Perez
2
Mamadou Diarra
6
Joey Pelupessy
8
Hamidou Traore
24
Flavio
18
Fousseni Diabate
7
Serginho
11
Ibrahima Balde
Yedekler
54
Osman Ertuğrul Çetin
35
Berke Özer
37
Filip Novak
6
Max Meyer
14
Dimitris Pelkas
27
Miguel Crespo
77
Burak Kapacak
23
Muhammed Gümüşkaya
25
Arda Güler
11
Mergim Berisha
Yedekler
34
Okan Koçuk
23
Douglas
26
Emre Taşdemir
77
Hayrullah Bilazer
4
Arda Kılıç
28
Erol Can Akdağ
93
Magomed Suleymanov
80
Çekdar Orhan
10
Souleymane Doukara
17
Umut Nayir
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