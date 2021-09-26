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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 26 Sep 2021 | 19:00 | şuan: 19:05
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe
Göztepe
Nestor El Maestro
  Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  • 4'
    Galatasaray takımından Olimpiu Morutan sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 25 Victor Nelsson
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 21 Olimpiu Morutan
  • 22 Berkan Kutlu
  • 67 Halil Dervişoğlu

Göztepe

  • 1 İrfan Can Eğribayat
  • 41 Berkan Emir
  • 40 Wilker Angel
  • 15 Dino Arslanagic
  • 2 Kerim Alıcı
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 7 Halil Akbunar
  • 11 Lourency
  • 5 Obinna Nwobodo
  • 30 Yalçın Kayan
  • 9 Cherif Ndiaye

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 8 Ryan Babel
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 12 Gustavo Assunçao
  • 90 Mbaye Diagne
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 11 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 13 Arda Özçimen
  • 33 Atınç Nukan
  • 23 Atakan Çankaya
  • 4 Kahraman Demirtaş
  • 25 Erkam Kömür
  • 43 David Tijanic
  • 19 Efe Can Saçıkara
  • 22 Brown Ideye
  • 18 Adis Jahovic
  • 14 Makana Baku
Takım
O
Av
P
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