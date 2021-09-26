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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Ali Şansalan
MAÇ TARİH SAATİ:
26 Sep 2021 | 19:00 | şuan: 19:05
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe
Nestor El Maestro
Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
4'
Galatasaray takımından Olimpiu Morutan sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
2'
Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
6
Patrick Van Aanholt
2
DeAndre Yedlin
25
Victor Nelsson
27
Christian Luyindama
89
Sofiane Feghouli
33
Alexandru Cicaldau
7
Kerem Aktürkoğlu
21
Olimpiu Morutan
22
Berkan Kutlu
67
Halil Dervişoğlu
Göztepe
1
İrfan Can Eğribayat
41
Berkan Emir
40
Wilker Angel
15
Dino Arslanagic
2
Kerim Alıcı
8
Soner Aydoğdu
7
Halil Akbunar
11
Lourency
5
Obinna Nwobodo
30
Yalçın Kayan
9
Cherif Ndiaye
Yedekler
99
Fatih Öztürk
5
Alpaslan Öztürk
24
Işık Kaan Arslan
8
Ryan Babel
19
Ömer Bayram
54
Emre Kılınç
12
Gustavo Assunçao
90
Mbaye Diagne
17
Oğulcan Çağlayan
11
Mostafa Mohamed
Yedekler
13
Arda Özçimen
33
Atınç Nukan
23
Atakan Çankaya
4
Kahraman Demirtaş
25
Erkam Kömür
43
David Tijanic
19
Efe Can Saçıkara
22
Brown Ideye
18
Adis Jahovic
14
Makana Baku
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