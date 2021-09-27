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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
27 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 19:43
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor
Bülent Korkmaz
Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
23
İsmail Köybaşı
33
Bruno Peres
32
Edgar Ie
4
Hüseyin Türkmen
17
Marek Hamsik
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
21
Djaniny
5
Berat Özdemir
14
Andreas Cornelius
Aytemiz Alanyaspor
1
Serkan Kırıntılı
24
Juanfran
19
Nemanja Milunovic
31
Cristian Borja
15
Chidozie Awaziem
7
Efecan Karaca
23
Emre Akbaba
91
Davidson
20
Fatih Aksoy
6
Umut Güneş
14
Famara Diedhiou
Yedekler
16
Erce Kardeşler
99
Serkan Asan
70
Ahmetcan Kaplan
29
Yunus Mallı
6
Manolis Siopis
10
Abdülkadir Ömür
7
Yusuf Sarı
41
Murat Cem Akpınar
27
Gervinho
28
Salih Kavrazlı
Yedekler
28
Marafona
30
Yusuf Karagöz
25
Miha Mevlja
4
Leroy Fer
17
Wilson Eduardo
21
Daniel Candeias
75
Tayfur Bingöl
18
Joao Novais
11
Efkan Bekiroğlu
10
Khouma Babacar
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