SPOR

CANLI
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 27 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 19:43
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Bülent Korkmaz
  Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 İsmail Köybaşı
  • 33 Bruno Peres
  • 32 Edgar Ie
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 17 Marek Hamsik
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 21 Djaniny
  • 5 Berat Özdemir
  • 14 Andreas Cornelius

Aytemiz Alanyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 24 Juanfran
  • 19 Nemanja Milunovic
  • 31 Cristian Borja
  • 15 Chidozie Awaziem
  • 7 Efecan Karaca
  • 23 Emre Akbaba
  • 91 Davidson
  • 20 Fatih Aksoy
  • 6 Umut Güneş
  • 14 Famara Diedhiou

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 99 Serkan Asan
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 29 Yunus Mallı
  • 6 Manolis Siopis
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 7 Yusuf Sarı
  • 41 Murat Cem Akpınar
  • 27 Gervinho
  • 28 Salih Kavrazlı

Yedekler

  • 28 Marafona
  • 30 Yusuf Karagöz
  • 25 Miha Mevlja
  • 4 Leroy Fer
  • 17 Wilson Eduardo
  • 21 Daniel Candeias
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 18 Joao Novais
  • 11 Efkan Bekiroğlu
  • 10 Khouma Babacar
Takım
O
Av
P
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