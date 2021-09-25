  Adana Demirspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

57' Mario Balotelli şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

57' Gaziantep FK takımından Steven Caulker şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

57' Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

57' Gaziantep FK takımından Stelios Kitsiou ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

53' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Yunus Akgün ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52' Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferhat Kaplan geçiyor.

52' Ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Kaplan, altıpas üzerinde Joao Figueiredo tarafından faule maruz kalıyor.

51' Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

51' Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

49' Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Angelo Sagal kullanacak.

49' Taç çizgisine yakın bir yerde Stelios Kitsiou, Matias Vargas tarafından faule maruz kalıyor.

48' Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

47' Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.

47' Benjamin Stambouli - Joao Figueiredo mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.

47' Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinden Angelo Sagal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

46' Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.

46' Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.

46' Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Ceylan çıkıyor ve yerine Stelios Kitsiou oyuna giriyor.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45' Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joao Figueiredo.

45' Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Ceylan geçiyor.

45' Ofsayt bayrağı Angelo Sagal için kalkıyor

45' Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

44' Gaziantep FK, Recep Niyaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

44' Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

43' Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

41' Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

40' Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.

40' Gaziantep FK takımında Angelo Sagal faul yapıyor.

40' Ofsayt bayrağı Yunus Akgün için kalkıyor

37' Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.

36' Matias Vargas, Joao Figueiredo tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

36' Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

36' Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

35' Jonas Svensson ofsayta yakalanıyor.

34' Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

33' Gaziantep FK takımından Angelo Sagal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

32' Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

30' Muhammet Demir tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

30' Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

27' Recep Niyaz ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

27' Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

25' Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor

23' Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

22' Gaziantep FK takımından Recep Niyaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22' Recep Niyaz ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

21' Gaziantep FK takımından Muhammet Demir şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

20' Adana Demirspor, Sinan Kurt ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

19' Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.

18' Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor

16' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil İbrahim Pehlivan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

15' Halil İbrahim Pehlivan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

13' Ofsayt bayrağı Birkir Bjarnason için kalkıyor

12' Matias Vargas, gol pasını veren isim.

12' GOL! Yunus Akgün takımını öne geçiren golü atıyor.

11' Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

10' Matias Vargas, Oğuz Ceylan tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

7' Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

3' Yunus Akgün altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

2' Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

2' Gaziantep FK takımında Alexander Merkel faul yapıyor.

2' Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.