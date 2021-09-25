  Adana Demirspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

-
57'
Mario Balotelli şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
57'
Gaziantep FK takımından Steven Caulker şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
-
57'
Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
57'
Gaziantep FK takımından Stelios Kitsiou ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
53'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Yunus Akgün ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
52'
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferhat Kaplan geçiyor.
-
52'
Ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Kaplan, altıpas üzerinde Joao Figueiredo tarafından faule maruz kalıyor.
-
51'
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
51'
Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
49'
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Angelo Sagal kullanacak.
-
49'
Taç çizgisine yakın bir yerde Stelios Kitsiou, Matias Vargas tarafından faule maruz kalıyor.
-
48'
Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
47'
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
-
47'
Benjamin Stambouli - Joao Figueiredo mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
-
47'
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinden Angelo Sagal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
46'
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.
-
46'
Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
-
46'
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Ceylan çıkıyor ve yerine Stelios Kitsiou oyuna giriyor.
-
46'
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
-
45'
Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joao Figueiredo.
-
45'
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Ceylan geçiyor.
-
45'
Ofsayt bayrağı Angelo Sagal için kalkıyor
-
45'
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
-
44'
Gaziantep FK, Recep Niyaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
44'
Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
43'
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
41'
Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
40'
Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
-
40'
Gaziantep FK takımında Angelo Sagal faul yapıyor.
-
40'
Ofsayt bayrağı Yunus Akgün için kalkıyor
-
37'
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.
-
36'
Matias Vargas, Joao Figueiredo tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
-
36'
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
-
36'
Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
35'
Jonas Svensson ofsayta yakalanıyor.
-
34'
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
33'
Gaziantep FK takımından Angelo Sagal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
32'
Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
30'
Muhammet Demir tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
-
30'
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
27'
Recep Niyaz ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
27'
Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
25'
Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor
-
23'
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
22'
Gaziantep FK takımından Recep Niyaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
22'
Recep Niyaz ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
21'
Gaziantep FK takımından Muhammet Demir şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
-
20'
Adana Demirspor, Sinan Kurt ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
-
19'
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.
-
18'
Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor
-
16'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil İbrahim Pehlivan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
15'
Halil İbrahim Pehlivan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
-
13'
Ofsayt bayrağı Birkir Bjarnason için kalkıyor
-
12'
Matias Vargas, gol pasını veren isim.
-
12'
GOL! Yunus Akgün takımını öne geçiren golü atıyor.
-
11'
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
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10'
Matias Vargas, Oğuz Ceylan tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
-
7'
Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
3'
Yunus Akgün altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
2'
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
-
2'
Gaziantep FK takımında Alexander Merkel faul yapıyor.
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2'
Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.