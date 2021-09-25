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STADYUM: Yeni Adana Stadyumu HAKEM : Sarper Barış Saka MAÇ TARİH SAATİ: 25 Sep 2021 | 19:00 | şuan: 20:18
57'
1 0
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Vincenzo Montella
12' Yunus Akgün
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Erol Bulut
  Adana Demirspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  • 57'
    Mario Balotelli şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 57'
    Gaziantep FK takımından Steven Caulker şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 57'
    Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 57'
    Gaziantep FK takımından Stelios Kitsiou ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 53'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Yunus Akgün ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 52'
    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferhat Kaplan geçiyor.
  • 52'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Kaplan, altıpas üzerinde Joao Figueiredo tarafından faule maruz kalıyor.
  • 51'
    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 51'
    Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 49'
    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Angelo Sagal kullanacak.
  • 49'
    Taç çizgisine yakın bir yerde Stelios Kitsiou, Matias Vargas tarafından faule maruz kalıyor.
  • 48'
    Angelo Sagal ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 47'
    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
  • 47'
    Benjamin Stambouli - Joao Figueiredo mücadelesinde hakem, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
  • 47'
    Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinden Angelo Sagal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 46'
    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Stelios Kitsiou geçiyor.
  • 46'
    Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
  • 46'
    Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Ceylan çıkıyor ve yerine Stelios Kitsiou oyuna giriyor.
  • 46'
    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
  • 45'
    Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joao Figueiredo.
  • 45'
    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Ceylan geçiyor.
  • 45'
    Ofsayt bayrağı Angelo Sagal için kalkıyor
  • 45'
    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
  • 44'
    Gaziantep FK, Recep Niyaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 44'
    Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 43'
    Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 41'
    Gaziantep FK takımından Halil İbrahim Pehlivan sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 40'
    Adana Demirspor, Ferhat Kaplan ile serbest vuruş kullanacak.
  • 40'
    Gaziantep FK takımında Angelo Sagal faul yapıyor.
  • 40'
    Ofsayt bayrağı Yunus Akgün için kalkıyor
  • 37'
    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Deli.
  • 36'
    Matias Vargas, Joao Figueiredo tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
  • 36'
    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 36'
    Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 35'
    Jonas Svensson ofsayta yakalanıyor.
  • 34'
    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 33'
    Gaziantep FK takımından Angelo Sagal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 32'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 30'
    Muhammet Demir tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
  • 30'
    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 27'
    Recep Niyaz ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 27'
    Recep Niyaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 25'
    Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor
  • 23'
    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 22'
    Gaziantep FK takımından Recep Niyaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 22'
    Recep Niyaz ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 21'
    Gaziantep FK takımından Muhammet Demir şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 20'
    Adana Demirspor, Sinan Kurt ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
  • 19'
    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor.
  • 18'
    Ofsayt bayrağı Mario Balotelli için kalkıyor
  • 16'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil İbrahim Pehlivan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 15'
    Halil İbrahim Pehlivan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 13'
    Ofsayt bayrağı Birkir Bjarnason için kalkıyor
  • 12'
    Matias Vargas, gol pasını veren isim.
  • 12'
    GOL! Yunus Akgün takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 11'
    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
  • 10'
    Matias Vargas, Oğuz Ceylan tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 3'
    Yunus Akgün altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 2'
    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
  • 2'
    Gaziantep FK takımında Alexander Merkel faul yapıyor.
  • 2'
    Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Adana Demirspor

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 91 Simon Deli
  • 22 Jonas Svensson
  • 5 Samet Akaydin
  • 95 Joher Rassoul
  • 67 Birkir Bjarnason
  • 90 Benjamin Stambouli
  • 77 Matias Vargas
  • 8 Sinan Kurt
  • 23 Yunus Akgün
  • 9 Mario Balotelli

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 45 Steven Caulker
  • 3 Papy Djilobodji
  • 17 Oğuz Ceylan 46'
  • 11 Halil İbrahim Pehlivan
  • 20 Recep Niyaz
  • 52 Alexander Merkel
  • 18 Ahmed El Messaoudi
  • 25 Joao Figueiredo 36'
  • 28 Angelo Sagal
  • 10 Muhammet Demir

Yedekler

  • 49 Arijanet Muric
  • 6 Kaan Kanak
  • 20 Tarık Çamdal
  • 4 Semih Güler
  • 2 Tayyip Talha Sanuç
  • 19 Lucas Castro
  • 17 Metehan Mimaroğlu
  • 15 Francis Ezeh
  • 16 İzzet Çelik
  • 7 Britt Assombalonga

Yedekler

  • 71 Mustafa Burak Bozan
  • 6 Alin Tosca
  • 70 Stelios Kitsiou 46'
  • 15 Ertuğrul Ersoy
  • 27 Hamza Mendyl
  • 44 Alexandru Maxim
  • 5 Furkan Soyalp
  • 7 Kenan Özer
  • 22 Torgeir Borven
  • 94 Nouha Dicko
Takım
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