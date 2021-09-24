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STADYUM: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 24 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 19:53
Altay
Altay
Mustafa Denizli
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Altay - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Altay

  • 1 Mateusz Lis
  • 28 Murat Akça
  • 90 Cebrail Karayel
  • 4 Eric Björkander
  • 2 Mohammad Naderi
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 89 Erhan Çelenk
  • 8 Zeki Yıldırım
  • 7 Leandro Kappel
  • 5 Serge Aka
  • 11 Daouda Bamba

Beşiktaş

  • 34 Mert Günok
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçı
  • 15 Miralem Pjanic
  • 5 Josef De Souza
  • 11 Gökhan Töre
  • 8 Salih Uçan
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 28 Kenan Karaman

Yedekler

  • 35 Cihan Topaloğlu
  • 38 İbrahim Öztürk
  • 88 Özgür Özkaya
  • 14 Tolga Ünlü
  • 21 Cesar Pinares
  • 16 Thaciano
  • 18 Cem Özgener
  • 19 Marco Paixao
  • 63 Deniz Kadah
  • 20 Kazımcan Karataş

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Umut Meraş
  • 12 Can Bozdoğan
  • 72 Emirhan Delibaş
  • 62 Berkay Vardar
  • 50 Güven Yalçın
  • 73 Koray Yağcı
Takım
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Av
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