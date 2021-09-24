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CANLI
STADYUM:
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Sep 2021 | 20:00 | şuan: 19:53
MÖ
Altay
Mustafa Denizli
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Altay - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Altay
1
Mateusz Lis
28
Murat Akça
90
Cebrail Karayel
4
Eric Björkander
2
Mohammad Naderi
6
Ceyhun Gülselam
89
Erhan Çelenk
8
Zeki Yıldırım
7
Leandro Kappel
5
Serge Aka
11
Daouda Bamba
Beşiktaş
34
Mert Günok
13
Atiba Hutchinson
21
Fabrice N'Sakala
3
Rıdvan Yılmaz
46
Serdar Saatçı
15
Miralem Pjanic
5
Josef De Souza
11
Gökhan Töre
8
Salih Uçan
10
Oğuzhan Özyakup
28
Kenan Karaman
Yedekler
35
Cihan Topaloğlu
38
İbrahim Öztürk
88
Özgür Özkaya
14
Tolga Ünlü
21
Cesar Pinares
16
Thaciano
18
Cem Özgener
19
Marco Paixao
63
Deniz Kadah
20
Kazımcan Karataş
Yedekler
30
Ersin Destanoğlu
77
Umut Meraş
12
Can Bozdoğan
72
Emirhan Delibaş
62
Berkay Vardar
50
Güven Yalçın
73
Koray Yağcı
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