  Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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13'
Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mert Hakan Yandaş tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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11'
Mame Diouf altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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10'
Rakip ceza sahasının yayında Mame Diouf topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
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9'
Rakip ceza sahası önünden Adama Traore ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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6'
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Sam Adekugbe için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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3'
Diego Rossi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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3'
Rakip ceza sahası önünden Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.