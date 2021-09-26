SPOR

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STADYUM: Yeni Hatay Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 26 Sep 2021 | 16:00 | şuan: 16:17
15'
0 0
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
  Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 13'
    Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mert Hakan Yandaş tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 11'
    Mame Diouf altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 10'
    Rakip ceza sahasının yayında Mame Diouf topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
  • 9'
    Rakip ceza sahası önünden Adama Traore ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Sam Adekugbe için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 3'
    Diego Rossi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 3'
    Rakip ceza sahası önünden Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Atakaş Hatayspor

  • 1 Munir Mohamedi
  • 12 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 23 Sam Adekugbe
  • 53 Burak Öksüz
  • 22 Fatih Kuruçuk
  • 7 Ruben Ribeiro
  • 11 Saba Lobjanidze
  • 17 Adama Traore
  • 25 Ayoub El Kaabi
  • 8 Mehdi Boudjemaa
  • 92 Mame Diouf

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 37 Filip Novak
  • 41 Attila Szalai
  • 3 Kim Min-Jae
  • 20 Luiz Gustavo
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 23 Muhammed Gümüşkaya
  • 13 Enner Valencia
  • 11 Mergim Berisha
  • 9 Diego Rossi

Yedekler

  • 31 Abdullah Yiğiter
  • 61 Bülent Cevahir
  • 6 Simon Falette
  • 87 Eren Fansa
  • 10 Emre Çolak
  • 19 Muhammed Mert
  • 77 Sadık Baş
  • 2 Burak Çamoğlu
  • 95 Dylan Saint-Louis
  • 20 Mohammed Kamara

Yedekler

  • 35 Berke Özer
  • 22 Ruhan Arda Aksoy
  • 10 Mesut Özil
  • 6 Max Meyer
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 27 Miguel Crespo
  • 77 Burak Kapacak
  • 80 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 19 Serdar Dursun
Takım
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