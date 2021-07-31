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STADYUM: Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri HAKEM : MAÇ TARİH SAATİ: 31 Jul 2021 | 19:00 | şuan: 19:57
İYS
0 2
Beşiktaş
Beşiktaş
Kayserispor
Kayserispor
23' Kevin Luckassen 29' Kevin Luckassen
  Beşiktaş - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor
  • 29'
    GOL! Kevin Luckassen ile Kayserispor farkı 2'ye çıkarıyor.
  • 23'
    GOL! Kevin Luckassen takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

Kayserispor

Yedekler

Yedekler

Takım
O
Av
P
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