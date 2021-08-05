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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim
HAKEM :
Sandro Scharer
MAÇ TARİH SAATİ:
05 Aug 2021 | 21:00 | şuan: 20:19
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
St Johnstone
Callum Davidson
Galatasaray - St Johnstone Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
6
Patrick Van Aanholt
45
Marcao
27
Christian Luyindama
93
Sacha Boey
8
Ryan Babel
35
Aytaç Kara
4
Taylan Antalyalı
7
Kerem Aktürkoğlu
22
Berkan Kutlu
11
Mostafa Mohamed
St Johnstone
1
Zander Clark
6
Liam Gordon
5
Jason Kerr
4
Jamie McCart
10
David Wotherspoon
8
Murray Davidson
19
Shaun Rooney
18
Alistair McCann
3
Reece Devine
11
Michael O'Halloran
9
Christopher Kane
Yedekler
98
Berk Balaban
23
Emre Taşdemir
5
Alpaslan Öztürk
2
DeAndre Yedlin
89
Sofiane Feghouli
66
Arda Turan
19
Ömer Bayram
54
Emre Kılınç
77
Jesse Sekidika
9
Radamel Falcao
90
Mbaye Diagne
53
Barış Alper Yılmaz
Yedekler
20
Ross Sinclair
12
Elliott Parish
24
Callum Booth
2
James Brown
29
Samuel Denham
16
Hayden Muller
26
Liam Craig
23
Cameron Ballantyne
35
John Moreland
7
Stevie May
22
Callum Hendry
25
Jordan Northcott
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