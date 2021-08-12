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STADYUM: McDiarmid Park HAKEM : Andris Treimanis MAÇ TARİH SAATİ: 12 Aug 2021 | 21:00 | şuan: 21:04
4'
0 0
St Johnstone
St Johnstone
Callum Davidson
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  St Johnstone - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 3'
    St Johnstone takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jamie McCart geçiyor.
  • 3'
    Galatasaray takımında Mbaye Diagne topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

St Johnstone

  • 1 Zander Clark
  • 6 Liam Gordon
  • 5 Jason Kerr
  • 4 Jamie McCart
  • 26 Liam Craig
  • 8 Murray Davidson
  • 24 Callum Booth
  • 2 James Brown
  • 18 Alistair McCann
  • 11 Michael O'Halloran
  • 9 Christopher Kane

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 93 Sacha Boey
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 22 Berkan Kutlu
  • 90 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 12 Elliott Parish
  • 20 Ross Sinclair
  • 19 Shaun Rooney
  • 29 Samuel Denham
  • 16 Hayden Muller
  • 3 Reece Devine
  • 23 Cameron Ballantyne
  • 7 Stevie May
  • 22 Callum Hendry
  • 25 Jordan Northcott

Yedekler

  • 50 Jankat Yiımaz
  • 98 Berk Balaban
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 8 Ryan Babel
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 54 Emre Kılınç
  • 77 Jesse Sekidika
  • 11 Mostafa Mohamed
  • 53 Barış Alper Yılmaz
Takım
O
Av
P
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