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STADYUM:
McDiarmid Park
HAKEM :
Andris Treimanis
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Aug 2021 | 21:00 | şuan: 21:04
4'
0
0
St Johnstone
Callum Davidson
Galatasaray
Fatih Terim
St Johnstone - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
3'
St Johnstone takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jamie McCart geçiyor.
3'
Galatasaray takımında Mbaye Diagne topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
St Johnstone
1
Zander Clark
6
Liam Gordon
5
Jason Kerr
4
Jamie McCart
26
Liam Craig
8
Murray Davidson
24
Callum Booth
2
James Brown
18
Alistair McCann
11
Michael O'Halloran
9
Christopher Kane
Galatasaray
13
İsmail Çipe
6
Patrick Van Aanholt
45
Marcao
27
Christian Luyindama
93
Sacha Boey
89
Sofiane Feghouli
66
Arda Turan
4
Taylan Antalyalı
7
Kerem Aktürkoğlu
22
Berkan Kutlu
90
Mbaye Diagne
Yedekler
12
Elliott Parish
20
Ross Sinclair
19
Shaun Rooney
29
Samuel Denham
16
Hayden Muller
3
Reece Devine
23
Cameron Ballantyne
7
Stevie May
22
Callum Hendry
25
Jordan Northcott
Yedekler
50
Jankat Yiımaz
98
Berk Balaban
5
Alpaslan Öztürk
2
DeAndre Yedlin
8
Ryan Babel
19
Ömer Bayram
35
Aytaç Kara
54
Emre Kılınç
77
Jesse Sekidika
11
Mostafa Mohamed
53
Barış Alper Yılmaz
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