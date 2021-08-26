SPOR

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STADYUM: Bolt Arena HAKEM : Ivan Kruzliak MAÇ TARİH SAATİ: 26 Aug 2021 | 19:00 | şuan: 18:56
Helsinki
Helsinki
Toni Koskela
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
  Helsinki - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Helsinki

  • 12 Jakob Tannander
  • 16 Valtteri Moren
  • 3 Janne Saksela
  • 13 Luis Murillo
  • 5 Daniel O'Shaughnessy
  • 20 Tim Sparv
  • 9 Riku Riski
  • 70 Santeri Hostikka
  • 6 Jair Tavares
  • 11 Roope Riski
  • 27 Filip Valencic

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 20 Luiz Gustavo
  • 32 Marcel Tisserand
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 26 Miha Zajc
  • 30 Nazım Sangare
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 10 Mesut Özil
  • 13 Enner Valencia
  • 21 Bright Osayi-Samuel

Yedekler

  • 31 Hugo Keto
  • 79 Matias Niemela
  • 15 Miro Tenho
  • 14 Sebastian Dahlström
  • 21 Santeri Vaananen
  • 47 Matti Peltola
  • 24 David Browne
  • 19 Casper Terho

Yedekler

  • 35 Berke Özer
  • 54 Osman Ertuğrul Çetin
  • 4 Serdar Aziz
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 23 Muhammed Gümüşkaya
  • 80 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 25 Arda Güler
Takım
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