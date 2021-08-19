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STADYUM: Cepheus Park HAKEM : Jesus Gil Manzano MAÇ TARİH SAATİ: 19 Aug 2021 | 20:00 | şuan: 20:24
24'
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Randers
Randers
Thomas Thomasberg
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Randers - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 24'
    Randers takımında Erik Marxen faul yapıyor.
  • 23'
    Randers takımından Björn Kopplin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 23'
    Randers takımından Marvin Egho tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 23'
    Sağ çaprazdan Mikkel Kallesoe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 21'
    Ofsayt bayrağı Mostafa Mohamed için kalkıyor
  • 20'
    Berkan Kutlu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 20'
    Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 19'
    Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Christian Luyindama kullanacak.
  • 19'
    Randers takımında Simon Tibbling faul yapıyor.
  • 18'
    Rakip ceza sahası önünde bulunan Mostafa Mohamed için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 15'
    Simon Piesinger ile Emre Kılınç arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Simon Piesinger. Taç çizgisine yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
  • 15'
    Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 15'
    Randers takımından Erik Marxen sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 14'
    Randers, Erik Marxen ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 14'
    Randers takımından Erik Marxen ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 14'
    Marvin Egho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 13'
    Randers takımından Mikkel Kallesoe sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 11'
    Randers takımından Frederik Lauenborg çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 8'
    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 8'
    Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Vito Hammershoj-Mistrati ile Randers takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 6'
    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Kerem Aktürkoğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 6'
    Erik Marxen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 2'
    Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Randers

  • 1 Patrik Carlgren
  • 11 Erik Marxen
  • 15 Björn Kopplin
  • 8 Simon Piesinger
  • 7 Mikkel Kallesoe
  • 12 Simon Tibbling
  • 14 Frederik Lauenborg
  • 6 Lasse Johnsen
  • 18 Tobias Klysner
  • 20 Vito Hammershoj-Mistrati
  • 45 Marvin Egho

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 27 Christian Luyindama
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 22 Berkan Kutlu
  • 11 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 25 Jonas Dakir
  • 17 Jesper Lauridsen
  • 19 Oliver Bundgaard
  • 9 Jakob Ankersen
  • 40 Filip Bundgaard
  • 24 Issah Salou
  • 16 Mads Enggard
  • 44 Nicolai Brock-Madsen
  • 99 Alhaji Kamara
  • 10 Tosin Kehinde
  • 21 Karl Leth

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 98 Berk Balaban
  • 93 Sacha Boey
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 9 Radamel Falcao
  • 90 Mbaye Diagne
  • 53 Barış Alper Yılmaz
Takım
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