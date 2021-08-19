  Randers - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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24'
Randers takımında Erik Marxen faul yapıyor.
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23'
Randers takımından Björn Kopplin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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23'
Randers takımından Marvin Egho tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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23'
Sağ çaprazdan Mikkel Kallesoe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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21'
Ofsayt bayrağı Mostafa Mohamed için kalkıyor
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20'
Berkan Kutlu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
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20'
Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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19'
Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Christian Luyindama kullanacak.
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19'
Randers takımında Simon Tibbling faul yapıyor.
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18'
Rakip ceza sahası önünde bulunan Mostafa Mohamed için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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15'
Simon Piesinger ile Emre Kılınç arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Simon Piesinger. Taç çizgisine yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
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15'
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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15'
Randers takımından Erik Marxen sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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14'
Randers, Erik Marxen ile köşe vuruşu kullanıyor.
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14'
Randers takımından Erik Marxen ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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14'
Marvin Egho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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13'
Randers takımından Mikkel Kallesoe sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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11'
Randers takımından Frederik Lauenborg çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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8'
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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8'
Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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6'
Vito Hammershoj-Mistrati ile Randers takımı köşe vuruşu kullanacak.
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6'
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Kerem Aktürkoğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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6'
Erik Marxen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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2'
Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.