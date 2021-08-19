  Randers - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

24' Randers takımında Erik Marxen faul yapıyor.

23' Randers takımından Björn Kopplin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23' Randers takımından Marvin Egho tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

23' Sağ çaprazdan Mikkel Kallesoe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' Ofsayt bayrağı Mostafa Mohamed için kalkıyor

20' Berkan Kutlu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

20' Galatasaray takımından DeAndre Yedlin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19' Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Christian Luyindama kullanacak.

19' Randers takımında Simon Tibbling faul yapıyor.

18' Rakip ceza sahası önünde bulunan Mostafa Mohamed için ofsayt bayrağı kalkıyor.

15' Simon Piesinger ile Emre Kılınç arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Simon Piesinger. Taç çizgisine yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

15' Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

15' Randers takımından Erik Marxen sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14' Randers, Erik Marxen ile köşe vuruşu kullanıyor.

14' Randers takımından Erik Marxen ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14' Marvin Egho tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

13' Randers takımından Mikkel Kallesoe sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Randers takımından Frederik Lauenborg çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

8' Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

8' Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Vito Hammershoj-Mistrati ile Randers takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Kerem Aktürkoğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

6' Erik Marxen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

2' Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.