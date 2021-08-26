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STADYUM:
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
HAKEM :
Aleksei Kulbakov
MAÇ TARİH SAATİ:
26 Aug 2021 | 21:00 | şuan: 20:29
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Randers
Thomas Thomasberg
Galatasaray - Randers Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
6
Patrick Van Aanholt
5
Alpaslan Öztürk
27
Christian Luyindama
93
Sacha Boey
8
Ryan Babel
89
Sofiane Feghouli
4
Taylan Antalyalı
7
Kerem Aktürkoğlu
22
Berkan Kutlu
90
Mbaye Diagne
Randers
1
Patrik Carlgren
11
Erik Marxen
15
Björn Kopplin
8
Simon Piesinger
7
Mikkel Kallesoe
12
Simon Tibbling
14
Frederik Lauenborg
6
Lasse Johnsen
10
Tosin Kehinde
20
Vito Hammershoj-Mistrati
45
Marvin Egho
Yedekler
13
İsmail Çipe
98
Berk Balaban
2
DeAndre Yedlin
24
Işık Kaan Arslan
19
Ömer Bayram
35
Aytaç Kara
54
Emre Kılınç
20
Emre Akbaba
11
Mostafa Mohamed
70
Yunus Akgün
53
Barış Alper Yılmaz
Yedekler
25
Jonas Dakir
17
Jesper Lauridsen
2
Simon Graves
19
Oliver Bundgaard
9
Jakob Ankersen
18
Tobias Klysner
40
Filip Bundgaard
24
Issah Salou
16
Mads Enggard
44
Nicolai Brock-Madsen
99
Alhaji Kamara
21
Karl Leth
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