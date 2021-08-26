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STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Aleksei Kulbakov MAÇ TARİH SAATİ: 26 Aug 2021 | 21:00 | şuan: 20:29
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Randers
Randers
Thomas Thomasberg
  Galatasaray - Randers Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 27 Christian Luyindama
  • 93 Sacha Boey
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 22 Berkan Kutlu
  • 90 Mbaye Diagne

Randers

  • 1 Patrik Carlgren
  • 11 Erik Marxen
  • 15 Björn Kopplin
  • 8 Simon Piesinger
  • 7 Mikkel Kallesoe
  • 12 Simon Tibbling
  • 14 Frederik Lauenborg
  • 6 Lasse Johnsen
  • 10 Tosin Kehinde
  • 20 Vito Hammershoj-Mistrati
  • 45 Marvin Egho

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 98 Berk Balaban
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 54 Emre Kılınç
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Mostafa Mohamed
  • 70 Yunus Akgün
  • 53 Barış Alper Yılmaz

Yedekler

  • 25 Jonas Dakir
  • 17 Jesper Lauridsen
  • 2 Simon Graves
  • 19 Oliver Bundgaard
  • 9 Jakob Ankersen
  • 18 Tobias Klysner
  • 40 Filip Bundgaard
  • 24 Issah Salou
  • 16 Mads Enggard
  • 44 Nicolai Brock-Madsen
  • 99 Alhaji Kamara
  • 21 Karl Leth
Takım
O
Av
P
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