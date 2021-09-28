  Ajax - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

25' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ryan Gravenberch ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23' Ajax takımından Dusan Tadic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

21' Antony Matheus ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' Ajax takımından Daley Blind ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

18' Ryan Gravenberch şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

17' Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.

17' GOL! Steven Berghuis Ajax takımını öne geçiren golü atıyor.

16' Steven Berghuis şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

15' Ajax takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Daley Blind.

15' Beşiktaş takımında Kenan Karaman faul yapıyor.

14' Beşiktaş, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.

14' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Ajax, Antony Matheus ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

11' Ajax takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sebastien Haller geçiyor.

11' Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.

10' Beşiktaş, Michy Batshuayi ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

9' Beşiktaş takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.

9' Ajax takımında Ryan Gravenberch faul yapıyor.

6' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daley Blind ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5' Dusan Tadic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

4' Bu dakikada Ajax takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Antony Matheus

4' Beşiktaş, Serdar Saatçı ile serbest vuruş kullanacak.

3' Ajax takımında Edson Alvarez faul yapıyor.

2' Ajax takımından Antony Matheus sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.