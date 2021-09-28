  Ajax - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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25'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ryan Gravenberch ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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23'
Ajax takımından Dusan Tadic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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21'
Antony Matheus ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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21'
Ajax takımından Daley Blind ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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18'
Ryan Gravenberch şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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17'
Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.
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17'
GOL! Steven Berghuis Ajax takımını öne geçiren golü atıyor.
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16'
Steven Berghuis şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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15'
Ajax takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Daley Blind.
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15'
Beşiktaş takımında Kenan Karaman faul yapıyor.
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14'
Beşiktaş, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.
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14'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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14'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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13'
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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12'
Ajax, Antony Matheus ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
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11'
Ajax takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sebastien Haller geçiyor.
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11'
Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.
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10'
Beşiktaş, Michy Batshuayi ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
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9'
Beşiktaş takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.
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9'
Ajax takımında Ryan Gravenberch faul yapıyor.
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6'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daley Blind ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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5'
Dusan Tadic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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4'
Bu dakikada Ajax takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Antony Matheus
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4'
Beşiktaş, Serdar Saatçı ile serbest vuruş kullanacak.
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3'
Ajax takımında Edson Alvarez faul yapıyor.
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2'
Ajax takımından Antony Matheus sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.