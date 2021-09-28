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STADYUM: Johan Cruijff Arena HAKEM : Benoit Bastien MAÇ TARİH SAATİ: 28 Sep 2021 | 19:45 | şuan: 20:12
26'
1 0
Ajax
Ajax
Erik ten Hag
17' Steven Berghuis
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Ajax - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 25'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Ryan Gravenberch ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 23'
    Ajax takımından Dusan Tadic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 21'
    Antony Matheus ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 21'
    Ajax takımından Daley Blind ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 18'
    Ryan Gravenberch şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 17'
    Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.
  • 17'
    GOL! Steven Berghuis Ajax takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 16'
    Steven Berghuis şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 15'
    Ajax takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Daley Blind.
  • 15'
    Beşiktaş takımında Kenan Karaman faul yapıyor.
  • 14'
    Beşiktaş, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 14'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 14'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 13'
    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 12'
    Ajax, Antony Matheus ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
  • 11'
    Ajax takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sebastien Haller geçiyor.
  • 11'
    Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.
  • 10'
    Beşiktaş, Michy Batshuayi ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
  • 9'
    Beşiktaş takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.
  • 9'
    Ajax takımında Ryan Gravenberch faul yapıyor.
  • 6'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daley Blind ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 5'
    Dusan Tadic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 4'
    Bu dakikada Ajax takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Antony Matheus
  • 4'
    Beşiktaş, Serdar Saatçı ile serbest vuruş kullanacak.
  • 3'
    Ajax takımında Edson Alvarez faul yapıyor.
  • 2'
    Ajax takımından Antony Matheus sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Ajax

  • 32 Remko Pasveer
  • 17 Daley Blind
  • 12 Noussair Mazraoui
  • 21 Lisandro Martinez
  • 2 Jurrien Timber
  • 23 Steven Berghuis
  • 4 Edson Alvarez
  • 8 Ryan Gravenberch
  • 10 Dusan Tadic
  • 22 Sebastien Haller
  • 11 Antony Matheus

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 77 Umut Meraş
  • 2 Valentin Rosier
  • 46 Serdar Saatçı
  • 5 Josef De Souza
  • 8 Salih Uçan
  • 28 Kenan Karaman
  • 12 Can Bozdoğan
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 9 Michy Batshuayi

Yedekler

  • 16 Jay Gorter
  • 51 Tommy Setford
  • 31 Nicolas Tagliafico
  • 3 Perr Schuurs
  • 15 Devyne Rensch
  • 6 Davy Klaassen
  • 20 Mohammed Kudus
  • 25 Kenneth Taylor
  • 19 Zakaria Labyad
  • 7 David Neres
  • 9 Danilo Pereira
  • 30 Mohammed Daramy

Yedekler

  • 34 Mert Günok
  • 11 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 72 Emirhan Delibaş
  • 62 Berkay Vardar
  • 68 Demir Ege Tıiknaz
Takım
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