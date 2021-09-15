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Milli Takımlar
STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Antonio Mateu Lahoz
MAÇ TARİH SAATİ:
15 Sep 2021 | 19:45 | şuan: 19:35
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Borussia Dortmund
Marco Rose
Beşiktaş - Borussia Dortmund Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
2
Valentin Rosier
4
Francisco Montero
15
Miralem Pjanic
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
9
Michy Batshuayi
Borussia Dortmund
1
Gregor Kobel
15
Mats Hummels
24
Thomas Meunier
13
Raphael Guerreiro
16
Manuel Akanji
11
Marco Reus
19
Julian Brandt
8
Mahmoud Dahoud
22
Jude Bellingham
9
Erling Haaland
21
Donyell Malen
Yedekler
34
Mert Günok
3
Rıdvan Yılmaz
20
Necip Uysal
14
Mehmet Topal
11
Gökhan Töre
8
Salih Uçan
10
Oğuzhan Özyakup
12
Can Bozdoğan
28
Kenan Karaman
Yedekler
35
Marwin Hitz
25
Luca Unbehaun
30
Felix Passlack
34
Marin Pongracic
28
Axel Witsel
39
Marius Wolf
20
Reinier
36
Ansgar Knauff
18
Youssoufa Moukoko
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