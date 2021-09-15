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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Antonio Mateu Lahoz MAÇ TARİH SAATİ: 15 Sep 2021 | 19:45 | şuan: 19:35
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Marco Rose
  Beşiktaş - Borussia Dortmund Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 2 Valentin Rosier
  • 4 Francisco Montero
  • 15 Miralem Pjanic
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 9 Michy Batshuayi

Borussia Dortmund

  • 1 Gregor Kobel
  • 15 Mats Hummels
  • 24 Thomas Meunier
  • 13 Raphael Guerreiro
  • 16 Manuel Akanji
  • 11 Marco Reus
  • 19 Julian Brandt
  • 8 Mahmoud Dahoud
  • 22 Jude Bellingham
  • 9 Erling Haaland
  • 21 Donyell Malen

Yedekler

  • 34 Mert Günok
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 20 Necip Uysal
  • 14 Mehmet Topal
  • 11 Gökhan Töre
  • 8 Salih Uçan
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 12 Can Bozdoğan
  • 28 Kenan Karaman

Yedekler

  • 35 Marwin Hitz
  • 25 Luca Unbehaun
  • 30 Felix Passlack
  • 34 Marin Pongracic
  • 28 Axel Witsel
  • 39 Marius Wolf
  • 20 Reinier
  • 36 Ansgar Knauff
  • 18 Youssoufa Moukoko
Takım
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