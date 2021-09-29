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STADYUM: Allianz Stadyumu HAKEM : Jesus Gil Manzano MAÇ TARİH SAATİ: 29 Sep 2021 | 22:00 | şuan: 22:20
20'
0 0
Juventus
Juventus
Massimiliano Allegri
Chelsea
Chelsea
Thomas Tuchel
  Juventus - Chelsea Canlı Maç Anlatımı
  • 18'
    Chelsea takımında Marcos Alonso, sarı kart görüyor.
  • 7'
    Chelsea, Marcos Alonso ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 2'
    Ceza sahasında Federico Bernardeschi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Juventus

  • 1 Wojciech Szczesny
  • 19 Leonardo Bonucci
  • 12 Alex Sandro
  • 6 Danilo Luiz
  • 4 Matthijs De Ligt
  • 11 Juan Cuadrado
  • 25 Adrien Rabiot
  • 27 Manuel Locatelli
  • 30 Rodrigo Bentancur
  • 20 Federico Bernardeschi
  • 22 Federico Chiesa

Chelsea

  • 16 Edouard Mendy
  • 6 Thiago Silva
  • 2 Antonio Rüdiger
  • 4 Andreas Christensen
  • 28 Cesar Azpilicueta
  • 3 Marcos Alonso 18'
  • 8 Mateo Kovacic
  • 5 Jorginho
  • 9 Romelu Lukaku
  • 22 Hakim Ziyech
  • 29 Kai Havertz

Yedekler

  • 23 Carlo Pinsoglio
  • 36 Mattia Perin
  • 3 Giorgio Chiellini
  • 2 Mattia De Sciglio
  • 24 Daniele Rugani
  • 14 Weston Mckennie
  • 44 Dejan Kulusevski
  • 18 Moise Kean

Yedekler

  • 1 Kepa Arrizabalaga
  • 13 Marcus Bettinelli
  • 21 Ben Chilwell
  • 31 Malang Sarr
  • 14 Trevoh Chalobah
  • 18 Ross Barkley
  • 17 Saul Niguez
  • 12 Ruben Loftus-Cheek
  • 20 Callum Hudson-Odoi
  • 11 Timo Werner
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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