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CANLI
STADYUM:
Allianz Stadyumu
HAKEM :
Jesus Gil Manzano
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Sep 2021 | 22:00 | şuan: 22:20
20'
0
0
Juventus
Massimiliano Allegri
Chelsea
Thomas Tuchel
Juventus - Chelsea Canlı Maç Anlatımı
18'
Chelsea takımında Marcos Alonso, sarı kart görüyor.
7'
Chelsea, Marcos Alonso ile köşe vuruşu kullanıyor.
2'
Ceza sahasında Federico Bernardeschi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Juventus
1
Wojciech Szczesny
19
Leonardo Bonucci
12
Alex Sandro
6
Danilo Luiz
4
Matthijs De Ligt
11
Juan Cuadrado
25
Adrien Rabiot
27
Manuel Locatelli
30
Rodrigo Bentancur
20
Federico Bernardeschi
22
Federico Chiesa
Chelsea
16
Edouard Mendy
6
Thiago Silva
2
Antonio Rüdiger
4
Andreas Christensen
28
Cesar Azpilicueta
3
Marcos Alonso
18'
8
Mateo Kovacic
5
Jorginho
9
Romelu Lukaku
22
Hakim Ziyech
29
Kai Havertz
Yedekler
23
Carlo Pinsoglio
36
Mattia Perin
3
Giorgio Chiellini
2
Mattia De Sciglio
24
Daniele Rugani
14
Weston Mckennie
44
Dejan Kulusevski
18
Moise Kean
Yedekler
1
Kepa Arrizabalaga
13
Marcus Bettinelli
21
Ben Chilwell
31
Malang Sarr
14
Trevoh Chalobah
18
Ross Barkley
17
Saul Niguez
12
Ruben Loftus-Cheek
20
Callum Hudson-Odoi
11
Timo Werner
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