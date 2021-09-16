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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Matej Jug MAÇ TARİH SAATİ: 16 Sep 2021 | 19:45 | şuan: 20:01
15'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Lazio
Lazio
Maurizio Sarri
  Galatasaray - Lazio Canlı Maç Anlatımı
  • 13'
    Elseid Hysaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 13'
    Lazio, Luis Alberto ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 13'
    Lazio takımından Luis Alberto ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 12'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Felipe Anderson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 11'
    Patrick Van Aanholt, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
  • 11'
    Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 11'
    Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 10'
    Lazio, Luis Alberto ile serbest vuruş kullanacak.
  • 10'
    Halil Dervişoğlu ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 10'
    Manuel Lazzari önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Manuel Lazzari tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 8'
    Galatasaray takımında Fernando Muslera, sarı kart görüyor.
  • 8'
    Galatasaray takımında Fernando Muslera faul yapıyor.
  • 8'
    Alexandru Cicaldau rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 5'
    Lazio takımından Manuel Lazzari sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.
  • 2'
    DeAndre Yedlin, altıpas üzerinde Mattia Zaccagni tarafından faule maruz kalıyor.
  • 2'
    Felipe Anderson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.
  • 1'
    Lazio takımından Jean-Daniel Akpro şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 1'
    Lazio takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jean-Daniel Akpro.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera 8'
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 45 Marcao
  • 25 Victor Nelsson
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 21 Olimpiu Morutan
  • 22 Berkan Kutlu
  • 67 Halil Dervişoğlu

Lazio

  • 1 Thomas Strakosha
  • 23 Elseid Hysaj
  • 33 Francesco Acerbi
  • 3 Luiz Felipe
  • 29 Manuel Lazzari
  • 6 Lucas Leiva
  • 10 Luis Alberto
  • 8 Jean-Daniel Akpro
  • 17 Ciro Immobile
  • 7 Felipe Anderson
  • 20 Mattia Zaccagni

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 27 Christian Luyindama
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 30 Atalay Babacan
  • 90 Mbaye Diagne
  • 11 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 41 Alessio Furlanetto
  • 25 Pepe Reina
  • 26 Stefan Radu
  • 4 Patric Gabarron
  • 77 Adam Marusic
  • 5 Gonzalo Escalante
  • 21 Sergej Milinkovic-Savic
  • 32 Danilo Cataldi
  • 88 Toma Basic
  • 9 Pedro
  • 94 Vedat Muriqi
  • 27 Raul Moro
Takım
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