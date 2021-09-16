  Galatasaray - Lazio Canlı Maç Anlatımı

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13'
Elseid Hysaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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13'
Lazio, Luis Alberto ile köşe vuruşu kullanıyor.
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13'
Lazio takımından Luis Alberto ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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12'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Felipe Anderson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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11'
Patrick Van Aanholt, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
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11'
Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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11'
Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.
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10'
Lazio, Luis Alberto ile serbest vuruş kullanacak.
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10'
Halil Dervişoğlu ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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10'
Manuel Lazzari önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Manuel Lazzari tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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8'
Galatasaray takımında Fernando Muslera, sarı kart görüyor.
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8'
Galatasaray takımında Fernando Muslera faul yapıyor.
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8'
Alexandru Cicaldau rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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5'
Lazio takımından Manuel Lazzari sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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2'
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.
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2'
DeAndre Yedlin, altıpas üzerinde Mattia Zaccagni tarafından faule maruz kalıyor.
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2'
Felipe Anderson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.
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1'
Lazio takımından Jean-Daniel Akpro şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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1'
Lazio takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jean-Daniel Akpro.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.