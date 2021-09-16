  Galatasaray - Lazio Canlı Maç Anlatımı

13' Elseid Hysaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Lazio, Luis Alberto ile köşe vuruşu kullanıyor.

13' Lazio takımından Luis Alberto ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Felipe Anderson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11' Patrick Van Aanholt, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

11' Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.

10' Lazio, Luis Alberto ile serbest vuruş kullanacak.

10' Halil Dervişoğlu ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

10' Manuel Lazzari önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Manuel Lazzari tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

8' Galatasaray takımında Fernando Muslera, sarı kart görüyor.

8' Galatasaray takımında Fernando Muslera faul yapıyor.

8' Alexandru Cicaldau rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

5' Lazio takımından Manuel Lazzari sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.

2' DeAndre Yedlin, altıpas üzerinde Mattia Zaccagni tarafından faule maruz kalıyor.

2' Felipe Anderson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.

1' Lazio takımından Jean-Daniel Akpro şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

1' Lazio takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jean-Daniel Akpro.