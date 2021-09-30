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STADYUM: Orange Velodrome HAKEM : Pawel Raczkowski MAÇ TARİH SAATİ: 30 Sep 2021 | 22:00 | şuan: 22:32
32'
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Marsilya
Marsilya
Jorge Sampaoli
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Marsilya - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 31'
    Galatasaray takımının ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
  • 30'
    Marsilya takımında Cengiz Ünder faul yapıyor.
  • 29'
    Dimitri Payet ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 29'
    Marsilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitri Payet.
  • 28'
    Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.
  • 27'
    Amine Harit altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 27'
    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Ahmadou Dieng için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 26'
    Sağ çaprazdan Pol Lirola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 23'
    Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile serbest vuruş kullanacak.
  • 23'
    Alexandru Cicaldau, Matteo Guendouzi tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
  • 21'
    Sağ çaprazdan Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Galatasaray takımı Patrick Van Aanholt ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Patrick Van Aanholt tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 19'
    Patrick Van Aanholt, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 18'
    Olimpiu Morutan ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 17'
    Rakip ceza sahası önünde Cengiz Ünder için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 17'
    Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 14'
    Marsilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alvaro Gonzalez.
  • 14'
    Olimpiu Morutan - Matteo Guendouzi mücadelesinde hakem, Marsilya lehine faul kararı veriyor.
  • 13'
    Marsilya takımında Alvaro Gonzalez faul yapıyor.
  • 12'
    Galatasaray, Berkan Kutlu ile serbest vuruş kullanacak.
  • 9'
    Marsilya takımından Dimitri Payet sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Marsilya, Dimitri Payet ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 9'
    Cengiz Ünder ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 9'
    Marsilya, Cengiz Ünder ile serbest vuruş kullanacak.
  • 8'
    Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.
  • 8'
    Matteo Guendouzi, Alexandru Cicaldau tarafından faulle durduruluyor.
  • 7'
    Marsilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim William Saliba.
  • 5'
    Galatasaray, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 5'
    Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 4'
    Marcao, Amine Harit tarafından faulle durduruluyor.
  • 4'
    Galatasaray, Marcao ile serbest vuruş kullanacak.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Marsilya

  • 16 Pau Lopez
  • 3 Alvaro Gonzalez
  • 14 Luan Peres
  • 29 Pol Lirola
  • 2 William Saliba
  • 17 Cengiz Ünder
  • 7 Amine Harit
  • 6 Matteo Guendouzi
  • 22 Pape Gueye
  • 12 Ahmadou Dieng
  • 10 Dimitri Payet

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 45 Marcao
  • 25 Victor Nelsson
  • 93 Sacha Boey
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 21 Olimpiu Morutan
  • 22 Berkan Kutlu
  • 67 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 1 Simon Ngapandouetnbu
  • 30 Steve Mandanda
  • 23 Jordan Amavi
  • 15 Duje Caleta-Car
  • 4 Boubacar Kamara
  • 5 Leonardo Balerdi
  • 21 Valentin Rongier
  • 8 Gerson
  • 20 Konrad De La Fuente
  • 9 Arkadiusz Milik
  • 11 Luis Henrique

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 30 Atalay Babacan
  • 90 Mbaye Diagne
  • 11 Mostafa Mohamed
  • 53 Barış Alper Yılmaz
Takım
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