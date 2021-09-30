  Marsilya - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

Galatasaray takımının ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.

Marsilya takımında Cengiz Ünder faul yapıyor.

Dimitri Payet ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Marsilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitri Payet.

Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.

Amine Harit altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Rakip ceza sahasının sol köşesinde Ahmadou Dieng için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Sağ çaprazdan Pol Lirola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile serbest vuruş kullanacak.

Alexandru Cicaldau, Matteo Guendouzi tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

Sağ çaprazdan Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20'

Galatasaray takımı Patrick Van Aanholt ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Patrick Van Aanholt tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.