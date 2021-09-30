  Marsilya - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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31'
Galatasaray takımının ceza sahasının hemen dışında kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
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30'
Marsilya takımında Cengiz Ünder faul yapıyor.
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29'
Dimitri Payet ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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29'
Marsilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dimitri Payet.
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28'
Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.
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27'
Amine Harit altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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27'
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Ahmadou Dieng için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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26'
Sağ çaprazdan Pol Lirola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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23'
Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile serbest vuruş kullanacak.
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23'
Alexandru Cicaldau, Matteo Guendouzi tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
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21'
Sağ çaprazdan Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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20'
Galatasaray takımı Patrick Van Aanholt ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Patrick Van Aanholt tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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19'
Patrick Van Aanholt, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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18'
Olimpiu Morutan ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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17'
Rakip ceza sahası önünde Cengiz Ünder için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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17'
Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
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14'
Marsilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alvaro Gonzalez.
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14'
Olimpiu Morutan - Matteo Guendouzi mücadelesinde hakem, Marsilya lehine faul kararı veriyor.
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13'
Marsilya takımında Alvaro Gonzalez faul yapıyor.
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12'
Galatasaray, Berkan Kutlu ile serbest vuruş kullanacak.
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9'
Marsilya takımından Dimitri Payet sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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9'
Marsilya, Dimitri Payet ile köşe vuruşu kullanıyor.
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9'
Cengiz Ünder ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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9'
Marsilya, Cengiz Ünder ile serbest vuruş kullanacak.
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8'
Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.
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8'
Matteo Guendouzi, Alexandru Cicaldau tarafından faulle durduruluyor.
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7'
Marsilya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim William Saliba.
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5'
Galatasaray, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.
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5'
Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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4'
Marcao, Amine Harit tarafından faulle durduruluyor.
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4'
Galatasaray, Marcao ile serbest vuruş kullanacak.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.