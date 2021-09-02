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STADYUM: Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri HAKEM : Abdullah Buğra Taşkınsoy MAÇ TARİH SAATİ: 02 Sep 2021 | 17:00 | şuan: 17:43
40'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
38' Mehmet Topal
Bereket Sigorta Ümraniyespor
Bereket Sigorta Ümraniyespor
  Beşiktaş - Bereket Sigorta Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı
  • 36'
    GOL! Mehmet Topal Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Yedekler

Yedekler

Takım
O
Av
P
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