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BATE - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dmitri Bessmertnyi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.
Muhammet Demir, Stanislav Dragun tarafından faule maruz kalıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.
BATE takımında Nemanja Milic faul yapıyor.
Bu dakikada BATE takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Nemanja Milic
Guilherme Sitya, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Andrey Kudravets kurtarıyor.
Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
BATE takımında oyuncu değişikliği; Valeri Gromyko oyundan çıkarken Timothy Sharkovsky oyuna giren isim.
Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Konrad Michalak çıkıyor ve yerine Amilton oyuna giriyor.
Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sokol Cikalleshi çıkıyor ve yerine Muhammet Demir oyuna giriyor.
Valeri Bocherov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valeri Bocherov ile BATE takımı köşe vuruşu kullanacak.
BATE takımından Danila Nechayev ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Sokol Cikalleshi
Valeri Bocherov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
BATE takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valeri Bocherov.
Nemanja Milic, Soner Dikmen tarafından faulle durduruluyor.
Ofsayt bayrağı Zymer Bytyqi için kalkıyor
Dmitri Bessmertnyi, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Vladislav Malkevich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valeri Bocherov rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
BATE takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Andrey Kudravets geçiyor.
Dmitri Bessmertnyi, Konrad Michalak tarafından faulle durduruluyor.
Ofsayt bayrağı Nemanja Milic için kalkıyor
GOL! Konrad Michalak ile Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Sokol Cikalleshi, gol pasını veren isim.
Amir Hadziahmetovic ile Valeri Bocherov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Amir Hadziahmetovic.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede BATE takımı oyuna başlayacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu BATE adına Valeri Bocherov kullanacak.
Hakem Gustavo Correia yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Yaroslav Oreshkevich için kaldırdı.
Konyaspor, Guilherme Sitya ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
BATE takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ilya Vasilevich çıkıyor ve yerine Yaroslav Oreshkevich oyuna giriyor.
Zymer Bytyqi, Dmitri Bessmertnyi tarafından faulle durduruluyor. Konyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
BATE takımından Dmitri Bessmertnyi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
BATE takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Valeri Gromyko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Konrad Michalak, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
BATE takımından Vladislav Malkevich sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Endri Cekici çıkıyor ve yerine Adil Demirbağ oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
BATE takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ilya Vasilevich geçiyor.
Stanislav Dragun şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Konyaspor takımında Francisco Calvo faul yapıyor.
BATE takımından Vladislav Malkevich tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ilya Vasilevich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
BATE takımından Vladislav Malkevich şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Valeri Bocherov ile BATE takımı köşe vuruşu kullanacak.
Stanislav Dragun şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Danila Nechayev rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
BATE takımından Valeri Bocherov Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
BATE takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valeri Bocherov geçiyor.
Maçta daha önce sarı kart gören Uğurcan Yazğılı, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
Uğurcan Yazğılı - Nemanja Milic mücadelesinde hakem, BATE lehine faul kararı veriyor.
Amir Hadziahmetovic, gol pasını veren isim.
GOL! Zymer Bytyqi Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Konyaspor takımından Endri Cekici ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Endri Cekici tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
BATE takımında Vladislav Malkevich faul yapıyor.
Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Amir Hadziahmetovic ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Yazğılı.
Uğurcan Yazğılı, Nemanja Milic tarafından faulle durdurulduğu için Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
Amir Hadziahmetovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Zymer Bytyqi ofsayta yakalanıyor.
Soner Dikmen, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Konyaspor takımında Francisco Calvo faul yapıyor.
BATE, Valeri Gromyko ile serbest vuruş kullanacak.
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Konyaspor, Ahmet Oğuz ile serbest vuruş kullanacak.
Ahmet Oğuz, Vladislav Malkevich tarafından faulle durdurulduğu için Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
BATE takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stanislav Dragun.
Konyaspor takımında Uğurcan Yazğılı faul yapıyor.
Konyaspor takımında Uğurcan Yazğılı hakem Gustavo Correia tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Konyaspor, Uğurcan Yazğılı ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Vladislav Malkevich ile Uğurcan Yazğılı arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Vladislav Malkevich. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Konyaspor takımı oyuna başlayacak.
Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Amir Hadziahmetovic ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
BATE takımından Valeri Gromyko tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Zymer Bytyqi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Amir Hadziahmetovic ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Konrad Michalak.
Konrad Michalak, Dmitri Bessmertnyi tarafından faule maruz kalıyor.
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
BATE, Dmitri Bessmertnyi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jakov Filipovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Konyaspor takımı Endri Cekici ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Endri Cekici tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Amir Hadziahmetovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Guilherme Sitya ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Konyaspor takımından Endri Cekici sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Konyaspor takımından Ahmet Oğuz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Konyaspor takımından Endri Cekici ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
BATE takımında Valeri Bocherov faul yapıyor.
Sol çaprazdan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Soner Dikmen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Stanislav Dragun, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Ahmet Oğuz tarafından faule maruz kalıyor.
BATE, Stanislav Dragun ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
BATE, Vladislav Malkevich ile serbest vuruş kullanacak.
Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Stanislav Dragun.
Vladislav Malkevich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.