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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Gustavo Fernandes Correia Maç Saati 21 Temmuz 22:00
77'
İY: 0 - 1
0 2
BATE
BATE
Konyaspor
Konyaspor
39' Zymer Bytyqi 58' Konrad Michalak

Canlı Maç Anlatımı BATE - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    İsabetsiz Orta | BATE

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dmitri Bessmertnyi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Calvo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Faul | BATE

    Muhammet Demir, Stanislav Dragun tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Frikik | Konyaspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Konyaspor adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Faul | BATE

    BATE takımında Nemanja Milic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    İsabetsiz Şut | BATE

    Bu dakikada BATE takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Nemanja Milic

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    İsabetli Şut | Konyaspor

    Guilherme Sitya, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Andrey Kudravets kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Zymer Bytyqi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Oyuna Girme | BATE

    BATE takımında oyuncu değişikliği; Valeri Gromyko oyundan çıkarken Timothy Sharkovsky oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Oyuna Girme | Konyaspor

    Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Konrad Michalak çıkıyor ve yerine Amilton oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Oyuna Girme | Konyaspor

    Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sokol Cikalleshi çıkıyor ve yerine Muhammet Demir oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    İsabetsiz Orta | BATE

    Valeri Bocherov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Korner | BATE

    Valeri Bocherov ile BATE takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetsiz Orta | BATE

    BATE takımından Danila Nechayev ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Ofsayt | Konyaspor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Sokol Cikalleshi

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | BATE

    Valeri Bocherov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Frikik | BATE

    BATE takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valeri Bocherov.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Faul | Konyaspor

    Nemanja Milic, Soner Dikmen tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Ofsayt | Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Zymer Bytyqi için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetsiz Şut | BATE

    Dmitri Bessmertnyi, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    İsabetsiz Orta | BATE

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Vladislav Malkevich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Engellenen Şut | BATE

    Valeri Bocherov rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Frikik | BATE

    BATE takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Andrey Kudravets geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Faul | Konyaspor

    Dmitri Bessmertnyi, Konrad Michalak tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Ofsayt | BATE

    Ofsayt bayrağı Nemanja Milic için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Gooolll | Konyaspor

    GOL! Konrad Michalak ile Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Asist | Konyaspor

    Sokol Cikalleshi, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Faul | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile Valeri Bocherov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Amir Hadziahmetovic.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede BATE takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Frikik | BATE

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu BATE adına Valeri Bocherov kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Ofsayt | BATE

    Hakem Gustavo Correia yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Yaroslav Oreshkevich için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor, Guilherme Sitya ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Oyuna Girme | BATE

    BATE takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ilya Vasilevich çıkıyor ve yerine Yaroslav Oreshkevich oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | BATE

    Zymer Bytyqi, Dmitri Bessmertnyi tarafından faulle durduruluyor. Konyaspor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetli Şut | BATE

    BATE takımından Dmitri Bessmertnyi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Engellenen Şut | Konyaspor

    Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Şut | BATE

    BATE takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Valeri Gromyko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Şut | Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Konrad Michalak, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | BATE

    BATE takımından Vladislav Malkevich sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Konyaspor

    Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Endri Cekici çıkıyor ve yerine Adil Demirbağ oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | BATE

    BATE takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ilya Vasilevich geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | BATE

    Stanislav Dragun şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Konyaspor

    Konyaspor takımında Francisco Calvo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | BATE

    BATE takımından Vladislav Malkevich tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | BATE

    Ilya Vasilevich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Engellenen Şut | BATE

    BATE takımından Vladislav Malkevich şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | BATE

    Valeri Bocherov ile BATE takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | BATE

    Stanislav Dragun şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | BATE

    Danila Nechayev rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | BATE

    BATE takımından Valeri Bocherov Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | BATE

    BATE takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valeri Bocherov geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İkinci Sarı Kart | Konyaspor

    Maçta daha önce sarı kart gören Uğurcan Yazğılı, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Konyaspor

    Uğurcan Yazğılı - Nemanja Milic mücadelesinde hakem, BATE lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Asist | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Gooolll | Konyaspor

    GOL! Zymer Bytyqi Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Endri Cekici ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Tehlikeli Hareket | Konyaspor

    Endri Cekici tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | BATE

    BATE takımında Vladislav Malkevich faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Konyaspor

    Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Yazğılı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | BATE

    Uğurcan Yazğılı, Nemanja Milic tarafından faulle durdurulduğu için Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Konyaspor

    Zymer Bytyqi ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Konyaspor

    Soner Dikmen, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Konyaspor

    Konyaspor takımında Francisco Calvo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | BATE

    BATE, Valeri Gromyko ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor, Ahmet Oğuz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | BATE

    Ahmet Oğuz, Vladislav Malkevich tarafından faulle durdurulduğu için Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | BATE

    BATE takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stanislav Dragun.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Konyaspor

    Konyaspor takımında Uğurcan Yazğılı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | Konyaspor

    Konyaspor takımında Uğurcan Yazğılı hakem Gustavo Correia tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Konyaspor

    Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor, Uğurcan Yazğılı ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | BATE

    Vladislav Malkevich ile Uğurcan Yazğılı arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Vladislav Malkevich. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Konyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Konyaspor

    Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | BATE

    BATE takımından Valeri Gromyko tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Konyaspor

    Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Engellenen Şut | Konyaspor

    Zymer Bytyqi önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Zymer Bytyqi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Konrad Michalak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | BATE

    Konrad Michalak, Dmitri Bessmertnyi tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | BATE

    BATE, Dmitri Bessmertnyi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | BATE

    Jakov Filipovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Konyaspor

    Konyaspor takımı Endri Cekici ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Endri Cekici tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Konyaspor

    Guilherme Sitya ile Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Endri Cekici sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Konyaspor

    Konyaspor takımından Ahmet Oğuz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Endri Cekici ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Konyaspor

    Guilherme Sitya tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Konyaspor

    Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | BATE

    BATE takımında Valeri Bocherov faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Konyaspor

    Sol çaprazdan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Konyaspor

    Soner Dikmen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Konyaspor

    Stanislav Dragun, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Ahmet Oğuz tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | BATE

    BATE, Stanislav Dragun ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | BATE

    BATE, Vladislav Malkevich ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Konyaspor

    Konyaspor takımında Ahmet Oğuz faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Stanislav Dragun.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | BATE

    Vladislav Malkevich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

BATE Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
BATE BATE
0 0 %
Konyaspor Konyaspor
İsabetli Şut
2
5
İsabetsiz Şut
10
10
Kurtarış
3
2
Korner
3
6
Faul
9
10
Ofsayt
2
3
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
1

BATE Konyaspor Maç Kadroları

BATE BATE İlk 11

Teknik Direktör: Aleksandr Mikhailov

Konyaspor Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

BATE BATE Yedekler

Konyaspor Konyaspor Yedekler

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