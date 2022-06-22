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Stadyum Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri Hakem Maç Saati 22 Haziran 18:00
26'
1 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
FC Shkupi
FC Shkupi
Lincoln Henrique 16'
13'

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - FC Shkupi Canlı Maç Anlatımı

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    16'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile aradığı golü buldu.

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    13'
    Gooolll | FC Shkupi

    GOL! Sunday Adetunji FC Shkupi takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe FC Shkupi Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
FC Shkupi FC Shkupi
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe FC Shkupi Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

FC Shkupi FC Shkupi İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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