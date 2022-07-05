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Fenerbahçe - MOL Fehervar FC Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
GOL! Diego Rossi ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
GOL! Serdar Dursun takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.