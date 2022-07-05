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Stadyum Hakem Maç Saati 05 Temmuz 19:30
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
MOL Fehervar FC
MOL Fehervar FC
Serdar Dursun 37' Diego Rossi 43'

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - MOL Fehervar FC Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

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    43'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Diego Rossi ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

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    37'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Serdar Dursun takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe MOL Fehervar FC Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
MOL Fehervar FC MOL Fehervar FC
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe MOL Fehervar FC Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

MOL Fehervar FC MOL Fehervar FC İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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