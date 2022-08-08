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Medipol Başakşehir - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic, sarı kart görüyor.
Haris Hajradinovic topa eliyle müdahale ediyor.
Kasımpaşa takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Recep Yemişci.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Haris Hajradinovic, Mahmut Tekdemir tarafından faule maruz kalıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Junior Caiçara kullanacak.
Serdar Gürler, Mortadha Ben Ouanes tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Stephane Bahoken faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leo Duarte.
Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Raoul Petretta ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Valentin Eysseric, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mounir Chouiar ofsayta yakalanıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Volkan Babacan.
Leo Duarte, Mamadou Fall tarafından faule maruz kalıyor.
Florent Hadergjonaj rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mahmut Tekdemir şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.
Mahmut Tekdemir, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.
Valentin Eysseric, Youssouf Ndayishimiye tarafından faulle durduruluyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.