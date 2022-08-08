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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Ali Palabıyık Maç Saati 08 Ağustos 19:15
16'
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic, sarı kart görüyor.

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    15'
    Elle Oynama | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic topa eliyle müdahale ediyor.

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    14'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Recep Yemişci.

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    13'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    13'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Haris Hajradinovic, Mahmut Tekdemir tarafından faule maruz kalıyor.

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    12'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Junior Caiçara kullanacak.

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    12'
    Faul | Kasımpaşa

    Serdar Gürler, Mortadha Ben Ouanes tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.

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    11'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Stephane Bahoken faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leo Duarte.

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    11'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    11'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Raoul Petretta ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    10'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Valentin Eysseric, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Patryk Szysz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Mounir Chouiar ofsayta yakalanıyor.

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    8'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Volkan Babacan.

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    8'
    Faul | Kasımpaşa

    Leo Duarte, Mamadou Fall tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Mahmut Tekdemir şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Kasımpaşa

    Mahmut Tekdemir, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Valentin Eysseric, Youssouf Ndayishimiye tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
1
0
Korner
1
4
Faul
2
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Kasımpaşa Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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