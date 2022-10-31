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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Mert Güzenge Maç Saati 31 Ekim 20:00
48'
İY: 1 - 0
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor
Youssouf Ndayishimiye 38'

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    46'
    İsabetli Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında oyuncu değişikliği; Görkem Sağlam oyundan çıkarken Vukan Savicevic oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramon Arias.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Görkem Sağlam - Youssouf Ndayishimiye mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Philippe Keny şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hasan Ali Kaldırım.

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    45'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Hasan Ali Kaldırım, Rijad Bajic tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.

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    44'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ramon Arias geçiyor.

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    44'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye hakem Mert Güzenge tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    44'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Youssouf Ndayishimiye - Görkem Sağlam mücadelesinde hakem, Bitexen Giresunspor lehine faul kararı veriyor.

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    43'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Junior Caiçara, Borja Sainz tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    43'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Philippe Keny, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    41'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jorman Campuzano geçiyor.

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    40'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Serginho, orta saha çizgisine yakın bir noktada Hasan Ali Kaldırım tarafından faule maruz kalıyor.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    38'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Youssouf Ndayishimiye takımını öne geçiren golü atıyor.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Görkem Sağlam rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Görkem Sağlam geçiyor.

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    37'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Jorman Campuzano, orta yuvarlağa yakın bir noktada Philippe Keny tarafından faule maruz kalıyor.

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    36'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Alexandu Epureanu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    36'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Hasan Ali Kaldırım ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    35'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Philippe Keny, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ramon Arias tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Rijad Bajic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Alexis Perez ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    31'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Serdar Gürler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Philippe Keny şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    28'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.

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    28'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Sergen Piçinciol ile Philippe Keny arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Sergen Piçinciol.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

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    27'
    Engellenen Şut | Bitexen Giresunspor

    Bu dakikada Bitexen Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Hayrullah Bilazer

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    26'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Serdar Gürler tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    26'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Philippe Keny

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    20'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Ramon Arias ile serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Borja Sainz.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Caiçara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı Alexandu Epureanu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alexandu Epureanu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Mounir Chouiar kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Görkem Sağlam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımından Jorman Campuzano tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Görkem Sağlam ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Bitexen Giresunspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Ramon Arias

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Görkem Sağlam.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Alexandu Epureanu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ramon Arias geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Philippe Keny, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Onurcan Piri kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Bitexen Giresunspor adına Jorman Campuzano kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Borja Sainz, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Junior Caiçara tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Philippe Keny altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali Şahiner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkay Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Rakip yarı alanın ortalarında Philippe Keny topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Bitexen Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
7
3
Kurtarış
2
1
Korner
2
1
Faul
10
6
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Bitexen Giresunspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

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