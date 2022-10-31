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Medipol Başakşehir - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Bitexen Giresunspor takımından Rijad Bajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Bitexen Giresunspor takımında oyuncu değişikliği; Görkem Sağlam oyundan çıkarken Vukan Savicevic oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Bitexen Giresunspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ramon Arias.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile serbest vuruş kullanacak.
Görkem Sağlam - Youssouf Ndayishimiye mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir takımından Philippe Keny şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hasan Ali Kaldırım.
Hasan Ali Kaldırım, Rijad Bajic tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.
Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ramon Arias geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye hakem Mert Güzenge tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Youssouf Ndayishimiye - Görkem Sağlam mücadelesinde hakem, Bitexen Giresunspor lehine faul kararı veriyor.
Junior Caiçara, Borja Sainz tarafından faule maruz kalıyor.
Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Philippe Keny, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bitexen Giresunspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jorman Campuzano geçiyor.
Serginho, orta saha çizgisine yakın bir noktada Hasan Ali Kaldırım tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Youssouf Ndayishimiye takımını öne geçiren golü atıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Görkem Sağlam rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Görkem Sağlam geçiyor.
Jorman Campuzano, orta yuvarlağa yakın bir noktada Philippe Keny tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Alexandu Epureanu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hasan Ali Kaldırım ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Philippe Keny, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ramon Arias tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Rijad Bajic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bitexen Giresunspor, Alexis Perez ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Serdar Gürler faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Philippe Keny şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.
Sergen Piçinciol ile Philippe Keny arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Sergen Piçinciol.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Bu dakikada Bitexen Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Hayrullah Bilazer
Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Serdar Gürler tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Philippe Keny
Bitexen Giresunspor, Ramon Arias ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Borja Sainz.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Caiçara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımı Alexandu Epureanu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alexandu Epureanu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Mounir Chouiar kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Hasan Ali Kaldırım rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bitexen Giresunspor takımında Görkem Sağlam faul yapıyor.
Bitexen Giresunspor takımından Jorman Campuzano tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bitexen Giresunspor, Görkem Sağlam ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Ramon Arias
Bitexen Giresunspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Görkem Sağlam.
Medipol Başakşehir takımında Alexandu Epureanu faul yapıyor.
Bitexen Giresunspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ramon Arias geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Philippe Keny, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Onurcan Piri kurtarıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Bitexen Giresunspor adına Jorman Campuzano kullanacak.
Borja Sainz, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Junior Caiçara tarafından faulle durduruluyor.
Philippe Keny altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali Şahiner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Berkay Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Philippe Keny topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.