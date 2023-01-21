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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Turgut Doman Maç Saati 21 Ocak 16:00
36'
1 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Yasin Özcan 16'

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    33'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.

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    33'
    Faul | Kasımpaşa

    Serdar Gürler, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Yasin Özcan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Bersant Celina ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    31'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    31'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.

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    30'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Mickael Tirpan, Serdar Gürler tarafından faule maruz kalıyor.

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    29'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Philippe Keny tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    29'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Philippe Keny şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    28'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    27'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

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    26'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Danijel Aleksic faul yapıyor.

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    25'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.

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    24'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Deniz Türüç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Ryan Donk faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    18'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mickael Tirpan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Yasin Özcan Kasımpaşa takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erdem Canpolat.

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    15'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Mortadha Ben Ouanes, Deniz Türüç tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Ömer Ali Şahiner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Philippe Keny rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mahmut Tekdemir.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Berkay Özcan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Kasımpaşa

    Leo Duarte, Ryan Donk tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mahmut Tekdemir.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Erdem Canpolat ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kasımpaşa Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
7
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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