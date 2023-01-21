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Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.
Serdar Gürler, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa takımından Yasin Özcan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bersant Celina ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.
Mickael Tirpan, Serdar Gürler tarafından faule maruz kalıyor.
Philippe Keny tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Philippe Keny şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Danijel Aleksic faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.
Kasımpaşa takımında Mickael Tirpan faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.
Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.
Deniz Türüç tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Deniz Türüç geçiyor.
Kasımpaşa takımında Ryan Donk faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mickael Tirpan geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
GOL! Yasin Özcan Kasımpaşa takımını öne geçiren golü atıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erdem Canpolat.
Mortadha Ben Ouanes, Deniz Türüç tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
Ömer Ali Şahiner ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Philippe Keny rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mahmut Tekdemir.
Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Berkay Özcan.
Leo Duarte, Ryan Donk tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mahmut Tekdemir.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Kasımpaşa, Erdem Canpolat ile serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.