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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Yasin Kol Maç Saati 23 Nisan 13:30
35'
1 1
Kasımpaşa
Kasımpaşa
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Mamadou Fall 13'
30' Francisco Calvo

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    29'
    Gooolll | arabam.com Konyaspor

    GOL! arabam.com Konyaspor takımı, Francisco Calvo ile eşitliği sağlıyor.

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    27'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    22'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall, sarı kart görüyor.

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    20'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    Mame Diouf önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mame Diouf tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    20'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımı korner kullanacak.

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    13'
    Asist | Kasımpaşa

    Stephane Bahoken, gol pasını veren isim.

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    13'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Mamadou Fall takımını öne geçiren golü atıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Stephane Bahoken, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    7'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımı korner kullanacak.

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    6'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımı korner kullanacak.

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    5'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Marlos Moreno tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa arabam.com Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
İsabetli Şut
4
3
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
2
3
Korner
1
3
Faul
5
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa arabam.com Konyaspor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

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