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Kasımpaşa - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! arabam.com Konyaspor takımı, Francisco Calvo ile eşitliği sağlıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall, sarı kart görüyor.
Mame Diouf önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mame Diouf tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
arabam.com Konyaspor takımı korner kullanacak.
Stephane Bahoken, gol pasını veren isim.
GOL! Mamadou Fall takımını öne geçiren golü atıyor.
Stephane Bahoken, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
arabam.com Konyaspor takımı korner kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımı korner kullanacak.
arabam.com Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Marlos Moreno tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.