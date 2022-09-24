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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Maç Saati 24 Eylül 19:00
İYS
İY: 1 - 1
1 1
Galatasaray
Galatasaray
İstanbulspor
İstanbulspor
Barış Alper Yılmaz 12'
30' Adi Mehremic

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

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    30'
    Gooolll | İstanbulspor

    GOL! İstanbulspor takımı, Adi Mehremic ile eşitliği sağlıyor.

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    12'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Barış Alper Yılmaz takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Galatasaray İstanbulspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
İstanbulspor İstanbulspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray İstanbulspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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