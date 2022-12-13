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Stadyum Hakem Maç Saati 13 Aralık 18:00
İYS
İY: 1 - 1
1 1
Galatasaray
Galatasaray
Lazio
Lazio
Barış Alper Yılmaz 4'
11' Felipe Anderson

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Lazio Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

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    11'
    Gooolll | Lazio

    GOL! Lazio takımı, Felipe Anderson ile eşitliği sağlıyor.

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    4'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Barış Alper Yılmaz takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Lazio Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Lazio Lazio
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Lazio Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

Lazio Lazio İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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