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Galatasaray - Lazio Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
GOL! Lazio takımı, Felipe Anderson ile eşitliği sağlıyor.
GOL! Barış Alper Yılmaz takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.