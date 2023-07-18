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Beşiktaş - Mezökövesdi Canlı Maç Anlatımı
GOL! Jackson Muleka topu ağlara gönderiyor!
GOL! Vincent Aboubakar ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.
GOL! Vincent Aboubakar takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.