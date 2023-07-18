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Stadyum Hakem Maç Saati 18 Temmuz 19:00
36'
3 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Mezökövesdi
Mezökövesdi
Vincent Aboubakar 16' Vincent Aboubakar 19' Jackson Muleka 27'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Mezökövesdi Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Jackson Muleka topu ağlara gönderiyor!

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Vincent Aboubakar ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Vincent Aboubakar takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Mezökövesdi Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Mezökövesdi Mezökövesdi
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Mezökövesdi Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

Mezökövesdi Mezökövesdi İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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