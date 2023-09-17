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Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Enis Bardhi.
GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Gedson Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Amir Hadziahmetovic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Cenk Tosun ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Cenk Tosun rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede ofsayta yakalanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.