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Stadyum Papara Park Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 17 Eylül 20:00
38'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Beşiktaş
Beşiktaş
Paul Onuachu 29'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    34'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    29'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Enis Bardhi.

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    29'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    24'
    Korner | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    Korner | Beşiktaş

    Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Gedson Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    8'
    Korner | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Cenk Tosun ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    4'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Cenk Tosun rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede ofsayta yakalanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
0
Korner
1
3
Faul
0
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Beşiktaş Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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