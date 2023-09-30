Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Trabzonspor - Pendikspor Futbol Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Pendikspor Futbol takımında Endri Cekici hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Anastasios Bakasetas.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.