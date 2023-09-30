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Stadyum Papara Park Hakem Maç Saati 30 Eylül 16:00
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Trabzonspor
Trabzonspor
Pendikspor Futbol
Pendikspor Futbol

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Pendikspor Futbol Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    Sarı Kart | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımında Endri Cekici hakem Bahattin Şimşek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    3'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Anastasios Bakasetas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Pendikspor Futbol Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
2
0
Faul
2
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Pendikspor Futbol Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör:

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol İlk 11

Teknik Direktör:

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol Yedekler

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