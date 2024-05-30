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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 30 Mayıs 20:00
52'
İY: 0 - 1
0 1
Sakaryaspor
Sakaryaspor
Bodrum FK
Bodrum FK
45' Rajko Rotman
19' Gökdeniz Bayrakdar

Canlı Maç Anlatımı Sakaryaspor - Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı

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    48'
    Engellenen Şut | Sakaryaspor

    Sakaryaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Zdravko Dimitrov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    47'
    İsabetsiz Şut | Bodrum FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çoban, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    47'
    Engellenen Şut | Bodrum FK

    Kenan Özer rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Sakaryaspor

    Sakaryaspor takımında oyuncu değişikliği; Isaac Donkor oyundan çıkarken Çağlayan Menderes oyuna giren isim.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Bodrum FK

    Bodrum FK takımı Burak Çoban ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Burak Çoban tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

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    45'
    Oyuna Girme | Sakaryaspor

    Sakaryaspor takımında oyuncu değişikliği; Sinan Kurt oyundan çıkarken Erdi Dikmen oyuna giren isim.

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    45'
    Kırmızı Kart | Sakaryaspor

    Sakaryaspor takımında Rajko Rotman kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

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    40'
    Sarı Kart | Bodrum FK

    Bodrum FK takımında Musah Mohammed hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Sakaryaspor

    Sinan Kurt rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    34'
    Korner | Bodrum FK

    Kenan Özer ile Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Sakaryaspor

    Sakaryaspor takımı Yonathan Del Valle ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Bodrum FK

    Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kenan Özer tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    32'
    Engellenen Şut | Sakaryaspor

    Bu dakikada Sakaryaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Dino Ndlovu

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    30'
    Korner | Bodrum FK

    Bodrum FK, Kenan Özer ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    26'
    Korner | Bodrum FK

    Kenan Özer ile Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    Korner | Sakaryaspor

    Sakaryaspor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Asist | Bodrum FK

    Golün asistini yapan isim Samet Yalçın.

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    19'
    Gooolll | Bodrum FK

    GOL! Gökdeniz Bayrakdar takımını öne geçiren golü atıyor.

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    17'
    Ofsayt | Sakaryaspor

    Rakip sahanın ilk metrelerinde Yonathan Del Valle topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Bodrum FK

    Musah Mohammed altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Korner | Sakaryaspor

    Sakaryaspor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Sakaryaspor

    Sakaryaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zdravko Dimitrov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Bodrum FK

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Gökdeniz Bayrakdar

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    7'
    İsabetsiz Şut | Bodrum FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Bodrum FK

    Samet Yalçın altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Sakaryaspor Bodrum FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Sakaryaspor Sakaryaspor
0 0 %
Bodrum FK Bodrum FK
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
5
Kurtarış
0
0
Korner
2
3
Faul
5
7
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
1
0

Sakaryaspor Bodrum FK Maç Kadroları

Sakaryaspor Sakaryaspor İlk 11

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Bodrum FK Bodrum FK İlk 11

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sakaryaspor Sakaryaspor Yedekler

Bodrum FK Bodrum FK Yedekler

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