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Sakaryaspor - Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı
Sakaryaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Zdravko Dimitrov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çoban, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Kenan Özer rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Sakaryaspor takımında oyuncu değişikliği; Isaac Donkor oyundan çıkarken Çağlayan Menderes oyuna giren isim.
Bodrum FK takımı Burak Çoban ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Burak Çoban tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Sakaryaspor takımında oyuncu değişikliği; Sinan Kurt oyundan çıkarken Erdi Dikmen oyuna giren isim.
Sakaryaspor takımında Rajko Rotman kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.
Bodrum FK takımında Musah Mohammed hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sinan Kurt rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kenan Özer ile Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sakaryaspor takımı Yonathan Del Valle ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yonathan Del Valle tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kenan Özer tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bu dakikada Sakaryaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Dino Ndlovu
Bodrum FK, Kenan Özer ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kenan Özer ile Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sakaryaspor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Samet Yalçın.
GOL! Gökdeniz Bayrakdar takımını öne geçiren golü atıyor.
Rakip sahanın ilk metrelerinde Yonathan Del Valle topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Musah Mohammed altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sakaryaspor, Yonathan Del Valle ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sakaryaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zdravko Dimitrov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Gökdeniz Bayrakdar
Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Samet Yalçın altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.