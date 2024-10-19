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Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Yunus Akgün altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımı Lucas Torreira ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Lucas Torreira tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.