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Stadyum Corendon Airlines Park Hakem Ali Şansalan Maç Saati 19 Ekim 19:00
12'
0 1
Antalyaspor
Antalyaspor
Galatasaray
Galatasaray
10' Mauro Icardi

Canlı Maç Anlatımı Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Yunus Akgün altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı Lucas Torreira ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Lucas Torreira tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Antalyaspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Antalyaspor Antalyaspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Antalyaspor Galatasaray Maç Kadroları

Antalyaspor Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Alex

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor Antalyaspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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