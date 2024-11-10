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Stadyum RAMS Park Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 10 Kasım 16:00
32'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Samsunspor
Samsunspor
Victor Osimhen 3'

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    Sarı Kart | Samsunspor

    Samsunspor takımında Youssef Ait Bennasser hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    26'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Samsunspor

    Marius Mouandilmadji altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Victor Osimhen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    20'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    17'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Roland Sallai, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Korner | Samsunspor

    Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetli Şut | Samsunspor

    Samsunspor için Zeki Yavru şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    3'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Lucas Torreira.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Samsunspor

    Marius Mouandilmadji ofsayta yakalanıyor.

Galatasaray Samsunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Samsunspor Samsunspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
1
1
Korner
2
1
Faul
5
5
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Samsunspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Reis

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Samsunspor Samsunspor Yedekler

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