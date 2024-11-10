Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Galatasaray - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
Samsunspor takımında Youssef Ait Bennasser hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Marius Mouandilmadji altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Victor Osimhen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Roland Sallai, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
Samsunspor için Zeki Yavru şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
GOL! Victor Osimhen takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Lucas Torreira.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Marius Mouandilmadji ofsayta yakalanıyor.