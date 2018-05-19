  Göztepe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:İki takımın ligde oynadığı son 22 maçın 16'sını Galatasaray kazandı (3B 3M).

Yine Galatasaray'ın mağlup olması halinde Fenerbahçe, kendi maçını kazanıp Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek. O durumda sarı-lacivertliler şampiyon olacak.

@Optacan:Ligin ikinci yarısında en fazla gol katkısı yapan üç oyuncunun ikisi Galatasaray'dan: Bafetimbi Gomis (14 gol, 1 asist) & Gary Rodrigues (7 gol, 7 asist). Diğer isim ise Kasımpaşalı Trezeguet (10 gol, 4 asist).

@Optacan:Galatasaray, Süper Lig'de en son 1997/98 sezonunun şampiyonluk maçını İzmir'de oynamıştı (9 Mayıs 1998). O maçta da takımın başında Fatih Terim vardı ve Galatasaray, Karabükspor'u 2-3 mağlup etmeyi başardı.

@Optacan:Göztepe evinde oynadığı son 10 lig maçının sadece birinde mağlup oldu (6G 3B). Bu sezon ligde sadece ilk dört sırada yer alan takımlar (Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş) iç sahada Göztepe'den daha az maç kaybetti (toplam üç).

@Optacan:Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'de 51 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 27'sini kazanırken, 11 kez mağlup oldu (13B).

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba

İzmir'de mükemmel bir atmosfer var. Her iki ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümleri tamamen doldurmuş durumda.

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun şampiyonunu belirleyecek son hafta mücadeleleri geldi çattı.

@Optacan:Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 33 haftanın 25'inde puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Ligde başka hiçbir takım bir sırada daha uzun süre kalmadı.

@Optacan:Göztepe bu sezon ligde penaltılardan en fazla gol bulan takım (8). Galatasaray ise ligde sadece Gençlerbirliği ve Başakşehir'den (ikişer) daha fazla penaltı golü atabildi (3).

@Optacan:Galatasaray'ın ligde attığı son beş golün tamamında Gary Rodrigues'in direkt katkısı var (üç gol, iki asist).

@Optacan:Devre arasında Göztepe'ye katılan Demba Ba, takımı adına yedi gol kaydetti ve Göztepe kadrosunda yer alan oyuncular arasında en golcü isim oldu.

@Optacan:Galatasaray ligdeki son 11 maçının dokuzunu kazandı (1B 1M) ve son beş maçında sahadan galip ayrıldı. Galatasaray en son 2014/15 sezonunda aynı sezon içinde altı maçlık galibiyet serisi yakalamış, onda da sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Galatasaray, bu mücadeleden en az 1 puanla ayrıldığı takdirde rakiplerinin alacağı skorlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın Göztepe karşısında olası bir mağlubiyet alması halinde ise Başakşehir kendi maçını kazanırsa şampiyon olacak.

@Optacan:Gomis, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gol atan oyuncu (14). Bu süre zarfında Yeni Malatyaspor takım halinde 14 gol atabilirken, Karabükspor altı golde kaldı.

@Optacan:Galatasaray bu maçta yenilmezse, Süper Lig'de 2017/18 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

@Optacan:Fatih Terim, teknik direktör olarak Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı beş maçı da kazandı. Terim'in Süper Lig kariyerinde Göztepe'den daha fazla maç oynayarak yüzde 100'lük galibiyet oranı yakaladığı tek rakibi Dardanelspor (6 maç).

@Optacan:Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın sadece dördünü kazanabildi (1B 7M) ancak son iki dış saha maçından galip ayrıldı. Sarı kırmızılıların bu sezon deplasmanda art arda üç maç kazandıkları bir serisi bulunmuyor.

Karşılaşma öncesi Türk futbolunun efsane hakemlerinden Doğan Babacan anısına saygı duruşu gerçekleştiriliyor.

@Optacan:Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de 28 gole ulaştı ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olan Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu. Gomis bu maçta bir gol daha atarsa rekorun tek sahibi olacak.

@Optacan:Bu sezon ligde Kasımpaşa'nın (11) ardından en fazla kafa golü yiyen dört takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: 10'ar gol.