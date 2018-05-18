  Trabzonspor - Kardemir Karabükspor Canlı Maç Anlatımı

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

43' Karabükspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Hamidou Traore'nin şutunda top üstten auta çıktı.

42' Markaj yapmak isterken kollarını kullanan Joao Pereira sarı kart gördü.

41' Karabükspor'da Ahmet Karadayı kaleye çok uzak bir noktadan şansını denedi. Yerden gidek top kaleci Uğurcan'ın kollarında kaldı.

40' Karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle iki ekip de organize ataklar geliştirmekte zorlanıyor.

38' Karabükspor'un ligden düşmesi haftalar önce kesinleşmişti. Trabzonspor ise Akhisarspor'un kupayı kazanmasıyla Avrupa ümitlerini yitirmişti. İki ekibin de hedefsiz kalması nedeniyle müsabakanın temposu da istenen seviyeye gelmiyor.

37' MUTLAK GOL KAÇTI! Maçtaki en tehlikeli ataklardan birini N'Doye değerlendiremedi. Sağ kanattan topu taşıyan Kucka ceza alanına girerken pasını çıkardı, N'Doye yay üzerinden bomboş durumda vuruşunu yaptı. Top direği sıyırıp auta çıktı.

35' Tempo bu bölümde bir hayli düştü.

33' Hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan Abdülkadir ve Traore yerde kaldı. İki oyuncunun da tedavisi saha içerisinde gerçekleşiyor.

32' Trabzonspor bu kez sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Devamında Abdülkadir uzaklardan şutunu çekti, top yandan dışarı çıktı.

30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor.

29' Trabzonspor'un hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

28' YİNE ÇAĞLAR! Sağ kanatta topu alan Okay içeri doğru kat etti ve kaleyi karşısına alır almaz çok sert vurdu, kaleci Çağlar iyi bir kurtarışa imza attı.

27' Kucka'nın ceza alanı dışından şutunda top takım arkadaşı Bero'dan geri geldi.

26' Bu arada karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında düdük çalıyor. Genç hakem şu ana kadar oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

24' Su molası sona erdi. Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.

23' Karabükspor'da Tayyip Talha bir sakatlık yaşıyor. Bu arada hakem de su molası verdi.

22' Yusuf'un ara pasıyla N'Doye bir anda savunma arkasına sarktı, karşı karşıya pozisyonda topu almak isterken Çağlar kalesini zamanında terk etti ve tehlikeyi önledi.

20' Karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor. Karşılıklı ataklar artmaya başladı.

19' UĞURCAN ÇIKARDI! Köşe vuruşu sonrası İshak kaptığı topu ceza alanına doldurdu. Ergin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan'dan dönen topu savunma tekrar kornere yolladı.

18' KAÇTI! Tayyip Talha sol kanattan çok iyi bindirdi. Ön direğe çıkardığı topa Ergin hareketlendi ancak Novak son anda araya girerek topu kornere yolladı.

16' Karabükspor'da Hakan Aslantaş sağ kanattan ortasını yaptı. Arka direkteki Kage'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

15' Trabzonspor uzaktan şutlarla kaleyi yoklamaya devam ediyor. Bu kez şutu çeken N'Doye oldu, top yine Çağlar'da kaldı.

14' Trabzonspor rakip kaledeki baskısını artırdı. Karabükspor oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.

12' Bu kez Kucka kaleye uzak bir noktadan şutunu çekti, kaleci Çağlar üzerine gelen topu tek hamlede aldı.

11' Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı uzaklardan şansını denedi, çerçeveyi tutturamadı.

10' Bu kez Trabzonspor sağ kanattan etkili geldi. Abdülkadir'İn ortasına ceza alanı içinde üç Trabzonlu birden hareketlendi ancak Çağlar çıktı ve topu kontrol etti.

9' Herve Kage sol kanattan bindirdi ve ortasını yaptı. Ön direkteki Ergin'den önce savunma topu uzaklaştırdı.

7' Trabzonspor kontrolü eline almaya başladı. Karabükspor tüm hatlarıyla yarı alanına çekildi.

5' BİR VURUŞ! Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Okay, ceza alanına kadar çok iyi ilerledi ve yay üzerinden yerden bir şut çıkardı. Kaleci Çağlar iki hamlede topu kontrol etti.

4' İki takım da maça kontrollü başladı. Tempo şu an için oldukça düşük.

3' Trabzon'da tribünlerde çok az sayıda futbolsever bu mücadeleyi takip ediyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak Yılmaz, bu sezon attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (23 gol, 17 puan).

Öte yandan Trabzonspor'da ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıklamıştı. Deneyimli çalıştırıcı da Trabzonspor'un başında son kez görev yapıyor.

KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak, Hamidou, Alican Karadağ, Herve Kage, Ahmet Karadayı, Bliznichenko, Ergin Keleş

@Optacan:Trabzonspor bu sezon ligde maçlarında en fazla gol olan takım (111 - 60 gol atıp, 51 gol yediler).

@Optacan:Karabükspor'un ligde attığı son yedi golün altısı duran toplardan gelirken, bu yedi golün altısı farklı oyuncular tarafından atıldı (Yatabare, Alexe, Leandrinho, Skulason, Ergin Keleş, Murat Akın).

@Optacan:Trabzonspor, Süper Lig'de evinde Karabükspor ile karşı karşıya geldiği dokuz maçın sekizini kazandı (1M); bu maçların altısında kalelerini gole kapattılar.

@Optacan:Karabükspor ligdeki son 37 maçının 35'inde kalesini gole kapatamadı.

@Optacan:Karabükspor ise bu sezon Süper Lig'de net gol pozisyonunu gole çevirme oranı en düşük takım (yüzde 29.6).

@Optacan:Karabükspor ligdeki son 13 maçını kaybetti. Bu, Süper Lig tarihinde bir takımın elde ettiği en uzun ikinci mağlubiyet serisi (hükmen mağlubiyetler hariç). Bu alanda Karabükspor'un önünde yer alan tek takım Ankaragücü (15 maç - 2011/12 sezonu).

Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile beraber en fazla net gol pozisyonuna giren takım (102'şer).

@Optacan:Yusuf Yazıcı, Süper Lig'de forma giydiği son dokuz maçta sekiz gole katkıda bulundu (altı gol ve iki asist).

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Okay, Kucka, Yusuf, Bero, Abdülkadir, Ndoye

Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'deki son maçına çıkıyor.

@Optacan:İki takım Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karabükspor'un sadece dört galibiyeti bulunuyor (5B 10M).

@Optacan:Geçtiğimiz sezonu 27 Süper Lig maçında beş gol ve beş asist ile tamamlayan Dame N'Doye, bu sezon 23 lig maçında yine beş gol ve beş asiste ulaştı.

@Optacan:Trabzonspor'un ligde attığı son beş golün üçünde beklerinin katkısı bulunuyor (Novak 2 gol ve Pereira 1 asist).