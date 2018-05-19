SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 19 May 2018 | 19:00 | şuan: 19:04
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
Atiker Konyaspor
Atiker Konyaspor
Sergen Yalçın
  Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 14 Luis Neto
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 7 Alper Potuk
  • 89 Josef de Souza
  • 99 Roberto Soldado
  • 9 Fernandao

Atiker Konyaspor

  • 35 Patrik Carlgren
  • 4 Ali Turan
  • 3 Eren Albayrak
  • 5 Selim Ay
  • 89 Nejc Skubic
  • 68 Mehdi Bourabia
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 20 Vedat Bora
  • 6 Jens Jonsson
  • 21 Moryke Fofana
  • 88 Adis Jahovic

Yedekler

  • 18 Carlos Kameni
  • 54 Erten Ersu
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 11 Mehmet Ekici
  • 20 Giuliano
  • 92 Aatif Chahechouhe
  • 60 Samed Karakoç
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 21 Eljif Elmas
  • 23 Vincent Janssen

Yedekler

  • 15 Emrullah Şalk
  • 19 Wilfred Moke
  • 14 Volkan Şen
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 53 Musa Araz
  • 11 Deni Milosevic
  • 17 Orkan Çınar
  • 60 Mustapha Yatabare
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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