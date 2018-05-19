HABER
SPOR
FİNANS
TV
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
TV
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
ŞEHİR REHBERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
Wings For Life
eSpor
CANLI
Spor Toto Süper Lig
PTT 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
19 May 2018 | 19:00 | şuan: 19:04
MÖ
Fenerbahçe
Aykut Kocaman
Atiker Konyaspor
Sergen Yalçın
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Volkan Demirel
33
Roman Neustadter
3
Hasan Ali Kaldırım
19
Şener Özbayraklı
14
Luis Neto
5
Mehmet Topal
28
Mathieu Valbuena
7
Alper Potuk
89
Josef de Souza
99
Roberto Soldado
9
Fernandao
Atiker Konyaspor
35
Patrik Carlgren
4
Ali Turan
3
Eren Albayrak
5
Selim Ay
89
Nejc Skubic
68
Mehdi Bourabia
7
Ömer Ali Şahiner
20
Vedat Bora
6
Jens Jonsson
21
Moryke Fofana
88
Adis Jahovic
Yedekler
18
Carlos Kameni
54
Erten Ersu
6
İsmail Köybaşı
11
Mehmet Ekici
20
Giuliano
92
Aatif Chahechouhe
60
Samed Karakoç
66
Oğuz Kağan Güçtekin
21
Eljif Elmas
23
Vincent Janssen
Yedekler
15
Emrullah Şalk
19
Wilfred Moke
14
Volkan Şen
2
Volkan Fındıklı
53
Musa Araz
11
Deni Milosevic
17
Orkan Çınar
60
Mustapha Yatabare
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Şehir Rehberi
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Mynet TV
Sinema
Spor Haberleri
Video
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.