  Bursaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

-
90'
Oyuncu Değişikliği Abdülkadir Ömür Hüseyin Türkmen
-
90'
Sol kanattan ceza alanına sokulan Batalla'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Uğurcan çıkardı.
-
90'
Bu arada karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
-
90'
PENALTI KAÇTI! Takımına penaltıyı kazandıran Dame N'Doye topun başına da kendisi geçti. Onun sert şutunda kaleci Harun sağına giden topu çıkarmayı başardı.
-
89'
PENALTI! Ceza alanı içinde topu alan Dame N'Doye, Faty'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
-
88'
Oyuncu Değişikliği Yusuf Yazıcı Hasan Batuhan Artarslan
-
87'
Kaleye uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Bostock doğrudan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta gitti.
-
86'
Sarı Kart Yusuf Yazıcı
-
85'
İki takım da oyundan düşmeye başladı. Orta sahalar artık çok çabuk geçiliyor.
-
84'
Sinan Bakış uzak mesafeden şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...
-
83'
Bursaspor'da Ekong yerini Bostock'a bıraktı.
-
82'
Bursa'da tribünler "Pablo Martin Batalla" sesleriyle inliyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar efsane kaptanlarına yoğun sevgi gösterileriyle veda ediyor.
-
81'
Bursasporlu taraftarlar yenilgiye rağmen tribünlerde muhteşem görüntülere imza atıyor. Timsah Arena'da atkı şov yapılıyor.
-
80'
Bursaspor atağında ayağa paslar sonrası Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.
-
79'
Trabzonspor'da Olcay Şahan yerini Sosa'ya bıraktı.
-
78'
Trabzonspor'da Jose Sosa kenara çağrıldı. Birazdan bir oyuncu değişikliği gerçekleşebilir.
-
76'
Mücadelede son 15 dakikaya girilirken tempo oldukça düştü.
-
74'
Bursaspor'da Faty, orta alanda yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
-
73'
Batalla'nın sol taç çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunmasının ters kafa vuruşu sonrası top kornere çıktı.
-
71'
Karşılaşmada son 20 dakikaya girilirken Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğü sürüyor.
-
70'
Hava topu mücadelesinde kolunu kullanan Abdülkadir sarı kart gördü.
-
69'
Su molası sona erdi, karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.
-
68'
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından su molası verildi.
-
67'
NET FIRSAT KAÇTI! Trabzonspor ani atağında Yusuf sol kanattan taşıdığı topu Olcay'a aktardı, Olcay da bekletmeden N'Doye'u gördü. N'doye'un ceza alanından boş durumda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
-
66'
Bursa'da 20.885 biletli seyirci bu mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.
-
64'
Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza alanı içinde Durica ters bir kafa vuruşu yaptı, top bir kez daha kornere çıktı.
-
63'
Bursaspor bu dakikada her iki kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor. Trabzonspor savunmaya çekildi.
-
61'
İkinci yarıda oyun faul düdükleriyle sık sık kesiliyor. Tempo da buna bağlı olarak ilk yarıdaki seviyeye henüz gelmedi.
-
60'
Karşılaşmanın son yarım saatlik dilimine Trabzonspor'un üstünlüğüyle giriliyor.
-
59'
Bero sol kanattan son çizgiye indi. Ortasını yapmak isterken araya giren savunma topu kornere yolladı.
-
57'
Yusuf Yazıcı da serbest vuruştan çerçeveyi tutturamadı. Onun şutunda da top direğin üzerinden auta gitti.
-
56'
Bu kez Trabzonspor yayın hemen gerisinden bir serbest vuruş kazandı. Yusuf Yazıcı topun başında.
-
55'
Yusuf Erdoğan'ın ceza alanına doldurduğu topu Sinan Bakış kontrol etti ancak hemen arkasındaki Pereira, Sinan'a vuruş imkanı tanımadı.
-
53'
Yusuf Erdoğan serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, top üstten dışarı çıktı.
-
52'
Bursaspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kritik bir an olabilir.
-
50'
Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya oranla düşük bir tempoda başladı.
-
49'
Trabzonspor atağında sol kanattan yapılan ortada Harun'un elinden kaçırdığı topu N'Doye ağlara yolladı ancak hakem öncesinde Harun'a faul yapıldığını belirtti.
-
48'
Bursaspor tribünlerinin birçok yerinde Pablo Martin Batalla'ya yönelik sevgi pankartları bulunuyor.
-
46'
Bursaspor'da Onur Atasayar yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.
-
46'
Bursa'da ikinci yarı başladı!
-
44'
İlk yarının son anlarında maç inanılmaz hareketlendi, özellikle Bursaspor rakip kaledeki baskısını inanılmaz artırdı.
-
43'
GOL! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı, ön direkte Batalla ve Sow birlikte hareketlendi. Sow'un kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top köşeden ağlara gitti: 1-3
-
43'
Asist Yusuf Erdoğan
-
42'
Bursaspor'da Emre Taşdemir yerini Sinan Bakış'a bıraktı.
-
41'
Bursasporlu taraftarlar üçüncü golün ardından Emre Taşdemir'i ıslıklarla protesto ediyor.
-
40'
Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla ligdeki dördüncü golünü kaydetti.
-
39'
GOL! Ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in ara pasıyla Olcay sol kanattan ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-3
-
37'
Tempo bu bölümde bir kez daha düşmeye başladı.
-
35'
Bero'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir için ofsayt bayrağı kalktı.
-
34'
AZ FARKLA! Trabzonspor'un hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı nefis bir şut çıkardı. Top direğin hemen üzerinden auta çıktı.
-
33'
Bursaspor'da Shehu, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
-
32'
Olcay Şahan, Aziz Behich'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve sezonun son haftasında cezalı duruma düştü.
-
31'
Mücadelenin üçte birlik dilimi Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğüyle geride kaldı.
-
30'
BİR ŞUT! Bursaspor etkili geldi. Shehu'nun son çizgiden çevirdiği topu Sow yanındaki Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Yusuf'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
-
29'
@Optacan: Geçtiğimiz sezonu 27 Süper Lig maçında beş gol ve beş asist ile tamamlayan Dame N'Doye, bu sezon ligdeki 23. maçında yine beş gol ve beş asiste ulaştı.
-
28'
Batalla sol kanattan topla birlikte ilerledi ve yayın gerisinden şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
-
27'
KARAMBOL! Aziz Behich'in hatasıyla sol kanatta topu alan Olcay, içeri sokuldu ve Yusuf'u gördü. Yusuf'un içeriye çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı, top son olarak kaleci Harun'da kaldı.
-
25'
Batalla bu kez sol kanattan bindiren Emre'yi gördü. Emre'nin çaprazdan vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
-
24'
AZ FARKLA! Batalla'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu alan Aziz Behich nefis bir plase yolladı, kaleci Uğurcan'ı geçen top direği sıyırıp auta çıktı.
-
22'
Bursasporlu oyuncular topu ayaklarında tutmakta zorlanıyor. Trabzonspor rakip yarı alanda oldukça rahat top çeviriyor.
-
21'
Maça oldukça etkili başlayan Trabzonspor, ilk 20 dakikada iki gol bulurken iki topu da direkten döndü.
-
20'
GOL! N'doye'un derinlemesine pasına Yusuf Yazıcı hareketlendi. Bu sırada kalesini terk eden Harun'u da çalımlayan Yusuf, sağ çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2
-
19'
Sow'la duvar pası yapan Yusuf Erdoğan'ın şutunda top savunmadan döndü.
-
17'
YİNE DİREK! Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Bero'yla verkaça giren Olcay uzak mesafeden çok sert vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
-
16'
Karşılıklı ataklarla oldukça hızlı başlayan mücadelede tempo bu anlarda bir nebze düştü.
-
15'
@Optacan: Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde beklerinin katkısı bulunuyor (iki gol Novak ve bir asist Pereira).
-
13'
Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sow'un şutu baraja takıldı.
-
12'
Furkan'la paslaşan Batalla, ceza alanına doğru ilerlemek isterken Bero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor yayın gerisinden tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.
-
11'
Karşılaşmanın ilk 10 dakikası Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçildi. Bordo-mavililer gole rağmen oyunun kontrolünü de elden bırakmıyor.
-
10'
DİREKTEN DÖNDÜ! Olcay Şahan sağ kanattan son çizgiye indi ve pasını çıkardı, ön direkte Yusuf Yazıcı'nın dokunduğu top direkten döndü.
-
8'
Dame N'Doye bu sezon Trabzonspor formasıyla ligdeki beşinci golünü kaydetti.
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7'
GOL! Sağ kanattan topla birlikte içeri sokulan Pereira, ceza alanına girmeden topu havalandırdı. Arka direkteki Dame N'Doye tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 0-1
-
6'
Olcay'ın sağ kanattan ortasına ceza sahası ön çizgisinden Yusuf Yazıcı gelişine vurdu, top takım arkadaşı N'Doye'dan döndü.
-
5'
Maç yüksek tempoda başladı. İki takım da ilk bölümde hücum ağırlıklı bir futbol sergiliyor.
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4'
Bursasporlu taraftarlar, yeşil-beyazlı formayla Bursa'daki son maçına çıkan Pablo Martin Batalla'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulunuyor.
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3'
Bu kez Trabzonspor sol kanattan geldi, Yusuf'un ortasında Aziz'e çarpan top kornere çıktı.
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2'
Köşe vuruşunda savunmadan seken topa yine ceza alanı dışından Furkan vurdu, top bu kez üstten auta gitti.
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1'
İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!
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1'
Ayağa paslarla Trabzonspor ceza sahasına gelen Bursaspor'da Yusuf'un geriye çıkardığı topa Furkan gelişine vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
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Merhahabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Bursaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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@Optacan:Moussa Sow, ligde oynadığı son dört maçta üç gol attı. Sow, ayrıca bu sezon Bursaspor formasıyla kendi kalesine gol atan tek oyuncu.
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@Optacan:Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak Yılmaz, bu sezon attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (23 gol, 17 puan).
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@Optacan: Trabzonspor bu sezon ligde maçlarında en fazla gol olan takım (107 - 57 gol atıp, 50 gol yediler).
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@Optacan:Bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım bu maçta karşılaşacak: Bursaspor - 11 & Trabzonspor - 8.
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@Optacan:Trabzonspor bu sezon deplasmanda geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplamayı başaran takım (9 puan).
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@Optacan:Trabzonspor, 32 haftada kalesinde 50 gol gördü. Bordo mavililerin, ligin 32. haftasında bundan daha fazla gol yediği son sezonu 2001/02'ydi (56).
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@Optacan:Filip Novak, Trabzonspor formasıyla son dört lig maçında üç gol attı.
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@Optacan:Bursaspor, Trabzonspor'u evinde ağırladığı son 11 maçın sadece ikisinde mağlup oldu (4G 5B).
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Mustafa, Durica, Novak, Onazi, Bero, Abdülkadir, Olcay, Yusuf Yazıcı, N'Doye
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Bursa'da ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:İki takım Süper Lig'de 83 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un rakibine karşı 42-12'lik üstünlüğü var (29B).
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BURSASPOR: Harun, Emre, Ertuğrul, Ekong, Behich, Onur, Shehu, Furkan, Yusuf Erdoğan, Batalla, Sow
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@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada oynanan maçlarda Bursaspor'dan (6, Osmanlıspor ile birlikte) daha az gol atan sadece bir takım var: Karabükspor (3).
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@Optacan:İki takım arasında oynanan son dokuz lig maçının sadece ikisini Bursaspor kazanabildi (3B 4M).
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@Optacan:Trabzonspor, Bursaspor deplasmanında oynadığı son 21 maçın tamamında gol attı.
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@Optacan:Trabzonspor ligde deplasmanda oynadığı son 11 maçın 10'unda yenilmedi (5G 5B). Bordo mavililer daha önceki yedi dış saha maçında galip gelememişti (5B 2M).
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İlk yarı sona erdi! Trabzonspor, Bursaspor karşısında soyunma odasına 3-1'lik üstünlükle gidiyor.