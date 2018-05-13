  Bursaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

90' Oyuncu Değişikliği Abdülkadir Ömür Hüseyin Türkmen

90' Sol kanattan ceza alanına sokulan Batalla'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Uğurcan çıkardı.

90' Bu arada karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

90' PENALTI KAÇTI! Takımına penaltıyı kazandıran Dame N'Doye topun başına da kendisi geçti. Onun sert şutunda kaleci Harun sağına giden topu çıkarmayı başardı.

89' PENALTI! Ceza alanı içinde topu alan Dame N'Doye, Faty'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

88' Oyuncu Değişikliği Yusuf Yazıcı Hasan Batuhan Artarslan

87' Kaleye uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Bostock doğrudan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta gitti.

86' Sarı Kart Yusuf Yazıcı

85' İki takım da oyundan düşmeye başladı. Orta sahalar artık çok çabuk geçiliyor.

84' Sinan Bakış uzak mesafeden şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...

83' Bursaspor'da Ekong yerini Bostock'a bıraktı.

82' Bursa'da tribünler "Pablo Martin Batalla" sesleriyle inliyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar efsane kaptanlarına yoğun sevgi gösterileriyle veda ediyor.

81' Bursasporlu taraftarlar yenilgiye rağmen tribünlerde muhteşem görüntülere imza atıyor. Timsah Arena'da atkı şov yapılıyor.

80' Bursaspor atağında ayağa paslar sonrası Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.

79' Trabzonspor'da Olcay Şahan yerini Sosa'ya bıraktı.

78' Trabzonspor'da Jose Sosa kenara çağrıldı. Birazdan bir oyuncu değişikliği gerçekleşebilir.

76' Mücadelede son 15 dakikaya girilirken tempo oldukça düştü.

74' Bursaspor'da Faty, orta alanda yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

73' Batalla'nın sol taç çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunmasının ters kafa vuruşu sonrası top kornere çıktı.

71' Karşılaşmada son 20 dakikaya girilirken Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğü sürüyor.

70' Hava topu mücadelesinde kolunu kullanan Abdülkadir sarı kart gördü.

69' Su molası sona erdi, karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.

68' Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından su molası verildi.

67' NET FIRSAT KAÇTI! Trabzonspor ani atağında Yusuf sol kanattan taşıdığı topu Olcay'a aktardı, Olcay da bekletmeden N'Doye'u gördü. N'doye'un ceza alanından boş durumda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

66' Bursa'da 20.885 biletli seyirci bu mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.

64' Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza alanı içinde Durica ters bir kafa vuruşu yaptı, top bir kez daha kornere çıktı.

63' Bursaspor bu dakikada her iki kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor. Trabzonspor savunmaya çekildi.

61' İkinci yarıda oyun faul düdükleriyle sık sık kesiliyor. Tempo da buna bağlı olarak ilk yarıdaki seviyeye henüz gelmedi.

60' Karşılaşmanın son yarım saatlik dilimine Trabzonspor'un üstünlüğüyle giriliyor.

59' Bero sol kanattan son çizgiye indi. Ortasını yapmak isterken araya giren savunma topu kornere yolladı.

57' Yusuf Yazıcı da serbest vuruştan çerçeveyi tutturamadı. Onun şutunda da top direğin üzerinden auta gitti.

56' Bu kez Trabzonspor yayın hemen gerisinden bir serbest vuruş kazandı. Yusuf Yazıcı topun başında.

55' Yusuf Erdoğan'ın ceza alanına doldurduğu topu Sinan Bakış kontrol etti ancak hemen arkasındaki Pereira, Sinan'a vuruş imkanı tanımadı.

53' Yusuf Erdoğan serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, top üstten dışarı çıktı.

52' Bursaspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kritik bir an olabilir.

50' Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya oranla düşük bir tempoda başladı.

49' Trabzonspor atağında sol kanattan yapılan ortada Harun'un elinden kaçırdığı topu N'Doye ağlara yolladı ancak hakem öncesinde Harun'a faul yapıldığını belirtti.

48' Bursaspor tribünlerinin birçok yerinde Pablo Martin Batalla'ya yönelik sevgi pankartları bulunuyor.

46' Bursaspor'da Onur Atasayar yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.

46' Bursa'da ikinci yarı başladı!

44' İlk yarının son anlarında maç inanılmaz hareketlendi, özellikle Bursaspor rakip kaledeki baskısını inanılmaz artırdı.

43' GOL! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı, ön direkte Batalla ve Sow birlikte hareketlendi. Sow'un kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top köşeden ağlara gitti: 1-3

43' Asist Yusuf Erdoğan

42' Bursaspor'da Emre Taşdemir yerini Sinan Bakış'a bıraktı.

41' Bursasporlu taraftarlar üçüncü golün ardından Emre Taşdemir'i ıslıklarla protesto ediyor.

40' Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

39' GOL! Ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in ara pasıyla Olcay sol kanattan ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-3

37' Tempo bu bölümde bir kez daha düşmeye başladı.

35' Bero'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir için ofsayt bayrağı kalktı.

34' AZ FARKLA! Trabzonspor'un hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı nefis bir şut çıkardı. Top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

33' Bursaspor'da Shehu, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Olcay Şahan, Aziz Behich'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve sezonun son haftasında cezalı duruma düştü.

31' Mücadelenin üçte birlik dilimi Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğüyle geride kaldı.

30' BİR ŞUT! Bursaspor etkili geldi. Shehu'nun son çizgiden çevirdiği topu Sow yanındaki Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Yusuf'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

29' @Optacan: Geçtiğimiz sezonu 27 Süper Lig maçında beş gol ve beş asist ile tamamlayan Dame N'Doye, bu sezon ligdeki 23. maçında yine beş gol ve beş asiste ulaştı.

28' Batalla sol kanattan topla birlikte ilerledi ve yayın gerisinden şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

27' KARAMBOL! Aziz Behich'in hatasıyla sol kanatta topu alan Olcay, içeri sokuldu ve Yusuf'u gördü. Yusuf'un içeriye çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı, top son olarak kaleci Harun'da kaldı.

25' Batalla bu kez sol kanattan bindiren Emre'yi gördü. Emre'nin çaprazdan vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

24' AZ FARKLA! Batalla'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu alan Aziz Behich nefis bir plase yolladı, kaleci Uğurcan'ı geçen top direği sıyırıp auta çıktı.

22' Bursasporlu oyuncular topu ayaklarında tutmakta zorlanıyor. Trabzonspor rakip yarı alanda oldukça rahat top çeviriyor.

21' Maça oldukça etkili başlayan Trabzonspor, ilk 20 dakikada iki gol bulurken iki topu da direkten döndü.

20' GOL! N'doye'un derinlemesine pasına Yusuf Yazıcı hareketlendi. Bu sırada kalesini terk eden Harun'u da çalımlayan Yusuf, sağ çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2

19' Sow'la duvar pası yapan Yusuf Erdoğan'ın şutunda top savunmadan döndü.

17' YİNE DİREK! Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Bero'yla verkaça giren Olcay uzak mesafeden çok sert vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

16' Karşılıklı ataklarla oldukça hızlı başlayan mücadelede tempo bu anlarda bir nebze düştü.

15' @Optacan: Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde beklerinin katkısı bulunuyor (iki gol Novak ve bir asist Pereira).

13' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sow'un şutu baraja takıldı.

12' Furkan'la paslaşan Batalla, ceza alanına doğru ilerlemek isterken Bero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor yayın gerisinden tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

11' Karşılaşmanın ilk 10 dakikası Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçildi. Bordo-mavililer gole rağmen oyunun kontrolünü de elden bırakmıyor.

10' DİREKTEN DÖNDÜ! Olcay Şahan sağ kanattan son çizgiye indi ve pasını çıkardı, ön direkte Yusuf Yazıcı'nın dokunduğu top direkten döndü.

8' Dame N'Doye bu sezon Trabzonspor formasıyla ligdeki beşinci golünü kaydetti.

7' GOL! Sağ kanattan topla birlikte içeri sokulan Pereira, ceza alanına girmeden topu havalandırdı. Arka direkteki Dame N'Doye tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 0-1

6' Olcay'ın sağ kanattan ortasına ceza sahası ön çizgisinden Yusuf Yazıcı gelişine vurdu, top takım arkadaşı N'Doye'dan döndü.

5' Maç yüksek tempoda başladı. İki takım da ilk bölümde hücum ağırlıklı bir futbol sergiliyor.

4' Bursasporlu taraftarlar, yeşil-beyazlı formayla Bursa'daki son maçına çıkan Pablo Martin Batalla'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulunuyor.

3' Bu kez Trabzonspor sol kanattan geldi, Yusuf'un ortasında Aziz'e çarpan top kornere çıktı.

2' Köşe vuruşunda savunmadan seken topa yine ceza alanı dışından Furkan vurdu, top bu kez üstten auta gitti.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!

1' Ayağa paslarla Trabzonspor ceza sahasına gelen Bursaspor'da Yusuf'un geriye çıkardığı topa Furkan gelişine vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Merhahabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Bursaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Moussa Sow, ligde oynadığı son dört maçta üç gol attı. Sow, ayrıca bu sezon Bursaspor formasıyla kendi kalesine gol atan tek oyuncu.

@Optacan:Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak Yılmaz, bu sezon attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (23 gol, 17 puan).

@Optacan: Trabzonspor bu sezon ligde maçlarında en fazla gol olan takım (107 - 57 gol atıp, 50 gol yediler).

@Optacan:Bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım bu maçta karşılaşacak: Bursaspor - 11 & Trabzonspor - 8.

@Optacan:Trabzonspor bu sezon deplasmanda geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplamayı başaran takım (9 puan).

@Optacan:Trabzonspor, 32 haftada kalesinde 50 gol gördü. Bordo mavililerin, ligin 32. haftasında bundan daha fazla gol yediği son sezonu 2001/02'ydi (56).

@Optacan:Filip Novak, Trabzonspor formasıyla son dört lig maçında üç gol attı.

@Optacan:Bursaspor, Trabzonspor'u evinde ağırladığı son 11 maçın sadece ikisinde mağlup oldu (4G 5B).

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Mustafa, Durica, Novak, Onazi, Bero, Abdülkadir, Olcay, Yusuf Yazıcı, N'Doye

Bursa'da ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:İki takım Süper Lig'de 83 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un rakibine karşı 42-12'lik üstünlüğü var (29B).

BURSASPOR: Harun, Emre, Ertuğrul, Ekong, Behich, Onur, Shehu, Furkan, Yusuf Erdoğan, Batalla, Sow

@Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada oynanan maçlarda Bursaspor'dan (6, Osmanlıspor ile birlikte) daha az gol atan sadece bir takım var: Karabükspor (3).

@Optacan:İki takım arasında oynanan son dokuz lig maçının sadece ikisini Bursaspor kazanabildi (3B 4M).

@Optacan:Trabzonspor, Bursaspor deplasmanında oynadığı son 21 maçın tamamında gol attı.

@Optacan:Trabzonspor ligde deplasmanda oynadığı son 11 maçın 10'unda yenilmedi (5G 5B). Bordo mavililer daha önceki yedi dış saha maçında galip gelememişti (5B 2M).