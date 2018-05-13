SPOR
STADYUM: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 13 May 2018 | 16:00 | şuan: 18:18
MS
1 3
Bursaspor
Bursaspor
Mustafa Er
43' Moussa Sow
Trabzonspor
Trabzonspor
Rıza Çalımbay
7' Dame N'Doye 20' Yusuf Yazıcı 39' Olcay Şahan
  Bursaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 90'
    Oyuncu Değişikliği Abdülkadir Ömür Hüseyin Türkmen
  • 90'
    Sol kanattan ceza alanına sokulan Batalla'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Uğurcan çıkardı.
  • 90'
    Bu arada karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
  • 90'
    PENALTI KAÇTI! Takımına penaltıyı kazandıran Dame N'Doye topun başına da kendisi geçti. Onun sert şutunda kaleci Harun sağına giden topu çıkarmayı başardı.
  • 89'
    PENALTI! Ceza alanı içinde topu alan Dame N'Doye, Faty'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
  • 88'
    Oyuncu Değişikliği Yusuf Yazıcı Hasan Batuhan Artarslan
  • 87'
    Kaleye uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Bostock doğrudan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta gitti.
  • 86'
    Sarı Kart Yusuf Yazıcı
  • 85'
    İki takım da oyundan düşmeye başladı. Orta sahalar artık çok çabuk geçiliyor.
  • 84'
    Sinan Bakış uzak mesafeden şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...
  • 83'
    Bursaspor'da Ekong yerini Bostock'a bıraktı.
  • 82'
    Bursa'da tribünler "Pablo Martin Batalla" sesleriyle inliyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar efsane kaptanlarına yoğun sevgi gösterileriyle veda ediyor.
  • 81'
    Bursasporlu taraftarlar yenilgiye rağmen tribünlerde muhteşem görüntülere imza atıyor. Timsah Arena'da atkı şov yapılıyor.
  • 80'
    Bursaspor atağında ayağa paslar sonrası Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.
  • 79'
    Trabzonspor'da Olcay Şahan yerini Sosa'ya bıraktı.
  • 78'
    Trabzonspor'da Jose Sosa kenara çağrıldı. Birazdan bir oyuncu değişikliği gerçekleşebilir.
  • 76'
    Mücadelede son 15 dakikaya girilirken tempo oldukça düştü.
  • 74'
    Bursaspor'da Faty, orta alanda yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
  • 73'
    Batalla'nın sol taç çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunmasının ters kafa vuruşu sonrası top kornere çıktı.
  • 71'
    Karşılaşmada son 20 dakikaya girilirken Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğü sürüyor.
  • 70'
    Hava topu mücadelesinde kolunu kullanan Abdülkadir sarı kart gördü.
  • 69'
    Su molası sona erdi, karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor.
  • 68'
    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından su molası verildi.
  • 67'
    NET FIRSAT KAÇTI! Trabzonspor ani atağında Yusuf sol kanattan taşıdığı topu Olcay'a aktardı, Olcay da bekletmeden N'Doye'u gördü. N'doye'un ceza alanından boş durumda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
  • 66'
    Bursa'da 20.885 biletli seyirci bu mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.
  • 64'
    Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza alanı içinde Durica ters bir kafa vuruşu yaptı, top bir kez daha kornere çıktı.
  • 63'
    Bursaspor bu dakikada her iki kanattan üst üste köşe vuruşları kullanıyor. Trabzonspor savunmaya çekildi.
  • 61'
    İkinci yarıda oyun faul düdükleriyle sık sık kesiliyor. Tempo da buna bağlı olarak ilk yarıdaki seviyeye henüz gelmedi.
  • 60'
    Karşılaşmanın son yarım saatlik dilimine Trabzonspor'un üstünlüğüyle giriliyor.
  • 59'
    Bero sol kanattan son çizgiye indi. Ortasını yapmak isterken araya giren savunma topu kornere yolladı.
  • 57'
    Yusuf Yazıcı da serbest vuruştan çerçeveyi tutturamadı. Onun şutunda da top direğin üzerinden auta gitti.
  • 56'
    Bu kez Trabzonspor yayın hemen gerisinden bir serbest vuruş kazandı. Yusuf Yazıcı topun başında.
  • 55'
    Yusuf Erdoğan'ın ceza alanına doldurduğu topu Sinan Bakış kontrol etti ancak hemen arkasındaki Pereira, Sinan'a vuruş imkanı tanımadı.
  • 53'
    Yusuf Erdoğan serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, top üstten dışarı çıktı.
  • 52'
    Bursaspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kritik bir an olabilir.
  • 50'
    Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya oranla düşük bir tempoda başladı.
  • 49'
    Trabzonspor atağında sol kanattan yapılan ortada Harun'un elinden kaçırdığı topu N'Doye ağlara yolladı ancak hakem öncesinde Harun'a faul yapıldığını belirtti.
  • 48'
    Bursaspor tribünlerinin birçok yerinde Pablo Martin Batalla'ya yönelik sevgi pankartları bulunuyor.
  • 46'
    Bursaspor'da Onur Atasayar yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.
  • 46'
    Bursa'da ikinci yarı başladı!
  • 44'
    İlk yarının son anlarında maç inanılmaz hareketlendi, özellikle Bursaspor rakip kaledeki baskısını inanılmaz artırdı.
  • 43'
    GOL! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı, ön direkte Batalla ve Sow birlikte hareketlendi. Sow'un kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top köşeden ağlara gitti: 1-3
  • 43'
    Asist Yusuf Erdoğan
  • 42'
    Bursaspor'da Emre Taşdemir yerini Sinan Bakış'a bıraktı.
  • 41'
    Bursasporlu taraftarlar üçüncü golün ardından Emre Taşdemir'i ıslıklarla protesto ediyor.
  • 40'
    Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla ligdeki dördüncü golünü kaydetti.
  • 39'
    GOL! Ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in ara pasıyla Olcay sol kanattan ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-3
  • 37'
    Tempo bu bölümde bir kez daha düşmeye başladı.
  • 35'
    Bero'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Abdülkadir için ofsayt bayrağı kalktı.
  • 34'
    AZ FARKLA! Trabzonspor'un hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı nefis bir şut çıkardı. Top direğin hemen üzerinden auta çıktı.
  • 33'
    Bursaspor'da Shehu, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
  • 32'
    Olcay Şahan, Aziz Behich'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve sezonun son haftasında cezalı duruma düştü.
  • 31'
    Mücadelenin üçte birlik dilimi Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğüyle geride kaldı.
  • 30'
    BİR ŞUT! Bursaspor etkili geldi. Shehu'nun son çizgiden çevirdiği topu Sow yanındaki Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Yusuf'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
  • 29'
    @Optacan: Geçtiğimiz sezonu 27 Süper Lig maçında beş gol ve beş asist ile tamamlayan Dame N'Doye, bu sezon ligdeki 23. maçında yine beş gol ve beş asiste ulaştı.
  • 28'
    Batalla sol kanattan topla birlikte ilerledi ve yayın gerisinden şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
  • 27'
    KARAMBOL! Aziz Behich'in hatasıyla sol kanatta topu alan Olcay, içeri sokuldu ve Yusuf'u gördü. Yusuf'un içeriye çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı, top son olarak kaleci Harun'da kaldı.
  • 25'
    Batalla bu kez sol kanattan bindiren Emre'yi gördü. Emre'nin çaprazdan vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
  • 24'
    AZ FARKLA! Batalla'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu alan Aziz Behich nefis bir plase yolladı, kaleci Uğurcan'ı geçen top direği sıyırıp auta çıktı.
  • 22'
    Bursasporlu oyuncular topu ayaklarında tutmakta zorlanıyor. Trabzonspor rakip yarı alanda oldukça rahat top çeviriyor.
  • 21'
    Maça oldukça etkili başlayan Trabzonspor, ilk 20 dakikada iki gol bulurken iki topu da direkten döndü.
  • 20'
    GOL! N'doye'un derinlemesine pasına Yusuf Yazıcı hareketlendi. Bu sırada kalesini terk eden Harun'u da çalımlayan Yusuf, sağ çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2
  • 19'
    Sow'la duvar pası yapan Yusuf Erdoğan'ın şutunda top savunmadan döndü.
  • 17'
    YİNE DİREK! Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Bero'yla verkaça giren Olcay uzak mesafeden çok sert vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
  • 16'
    Karşılıklı ataklarla oldukça hızlı başlayan mücadelede tempo bu anlarda bir nebze düştü.
  • 15'
    @Optacan: Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son üç golde beklerinin katkısı bulunuyor (iki gol Novak ve bir asist Pereira).
  • 13'
    Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sow'un şutu baraja takıldı.
  • 12'
    Furkan'la paslaşan Batalla, ceza alanına doğru ilerlemek isterken Bero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor yayın gerisinden tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.
  • 11'
    Karşılaşmanın ilk 10 dakikası Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçildi. Bordo-mavililer gole rağmen oyunun kontrolünü de elden bırakmıyor.
  • 10'
    DİREKTEN DÖNDÜ! Olcay Şahan sağ kanattan son çizgiye indi ve pasını çıkardı, ön direkte Yusuf Yazıcı'nın dokunduğu top direkten döndü.
  • 8'
    Dame N'Doye bu sezon Trabzonspor formasıyla ligdeki beşinci golünü kaydetti.
  • 7'
    GOL! Sağ kanattan topla birlikte içeri sokulan Pereira, ceza alanına girmeden topu havalandırdı. Arka direkteki Dame N'Doye tek dokunuşla topu ağlara yolladı: 0-1
  • 6'
    Olcay'ın sağ kanattan ortasına ceza sahası ön çizgisinden Yusuf Yazıcı gelişine vurdu, top takım arkadaşı N'Doye'dan döndü.
  • 5'
    Maç yüksek tempoda başladı. İki takım da ilk bölümde hücum ağırlıklı bir futbol sergiliyor.
  • 4'
    Bursasporlu taraftarlar, yeşil-beyazlı formayla Bursa'daki son maçına çıkan Pablo Martin Batalla'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulunuyor.
  • 3'
    Bu kez Trabzonspor sol kanattan geldi, Yusuf'un ortasında Aziz'e çarpan top kornere çıktı.
  • 2'
    Köşe vuruşunda savunmadan seken topa yine ceza alanı dışından Furkan vurdu, top bu kez üstten auta gitti.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!
  • 1'
    Ayağa paslarla Trabzonspor ceza sahasına gelen Bursaspor'da Yusuf'un geriye çıkardığı topa Furkan gelişine vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
  • Merhahabalar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Bursaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • @Optacan:Moussa Sow, ligde oynadığı son dört maçta üç gol attı. Sow, ayrıca bu sezon Bursaspor formasıyla kendi kalesine gol atan tek oyuncu.
  • @Optacan:Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak Yılmaz, bu sezon attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (23 gol, 17 puan).
  • @Optacan: Trabzonspor bu sezon ligde maçlarında en fazla gol olan takım (107 - 57 gol atıp, 50 gol yediler).
  • @Optacan:Bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takım bu maçta karşılaşacak: Bursaspor - 11 & Trabzonspor - 8.
  • @Optacan:Trabzonspor bu sezon deplasmanda geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplamayı başaran takım (9 puan).
  • @Optacan:Trabzonspor, 32 haftada kalesinde 50 gol gördü. Bordo mavililerin, ligin 32. haftasında bundan daha fazla gol yediği son sezonu 2001/02'ydi (56).
  • @Optacan:Filip Novak, Trabzonspor formasıyla son dört lig maçında üç gol attı.
  • @Optacan:Bursaspor, Trabzonspor'u evinde ağırladığı son 11 maçın sadece ikisinde mağlup oldu (4G 5B).
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Mustafa, Durica, Novak, Onazi, Bero, Abdülkadir, Olcay, Yusuf Yazıcı, N'Doye
  • Bursa'da ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:İki takım Süper Lig'de 83 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un rakibine karşı 42-12'lik üstünlüğü var (29B).
  • BURSASPOR: Harun, Emre, Ertuğrul, Ekong, Behich, Onur, Shehu, Furkan, Yusuf Erdoğan, Batalla, Sow
  • @Optacan:Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada oynanan maçlarda Bursaspor'dan (6, Osmanlıspor ile birlikte) daha az gol atan sadece bir takım var: Karabükspor (3).
  • @Optacan:İki takım arasında oynanan son dokuz lig maçının sadece ikisini Bursaspor kazanabildi (3B 4M).
  • @Optacan:Trabzonspor, Bursaspor deplasmanında oynadığı son 21 maçın tamamında gol attı.
  • @Optacan:Trabzonspor ligde deplasmanda oynadığı son 11 maçın 10'unda yenilmedi (5G 5B). Bordo mavililer daha önceki yedi dış saha maçında galip gelememişti (5B 2M).
  • İlk yarı sona erdi! Trabzonspor, Bursaspor karşısında soyunma odasına 3-1'lik üstünlükle gidiyor.
  Takım Kadroları

Bursaspor

  • 1 Harun Tekin
  • 23 Aziz Behich
  • 3 Emre Taşdemir 42'
  • 25 Abdullahi Shehu 33'
  • 93 William Troost-Ekong 83'
  • 33 Onur Atasayar 46'
  • 4 Ertuğrul Ersoy
  • 10 Pablo Batalla
  • 32 Yusuf Erdoğan
  • 17 Furkan Soyalp
  • 99 Moussa Sow

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 4 Jan Durica
  • 25 Mustafa Akbaş
  • 77 Filip Novak
  • 10 Olcay Şahan 32' 79'
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 21 Matus Bero 86'
  • 97 Yusuf Yazıcı 88'
  • 19 Abdülkadir Ömür 70' 90'
  • 14 Dame N'Doye

Yedekler

  • 27 Muhammed Şengezer
  • 30 Rüştü Hanlı
  • 96 Burak Kapacak
  • 14 Ricardo Faty 46' 74'
  • 51 John Bostock 83'
  • 46 Mikel Agu
  • 68 Alper Ademoğlu
  • 29 Dzon Delarge
  • 12 Sinan Bakış 42'
  • 87 Berke Yılmaz

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 23 Esteban
  • 98 Abdurrahim Dursun
  • 55 Hüseyin Türkmen 90'
  • 50 Ayberk Kardaş
  • 99 Sami Can Özkan
  • 8 Jose Sosa 79'
  • 16 Batuhan Artarslan 88'
  • 6 Cafer Tosun
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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