  Rusya - Mısır Canlı Maç Anlatımı

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26'
Rusya'da Cheryshev'in sol kanattan yaptığı ortasında kaleci Elshenawy ile Hegazy arasında anlaşmazlık yaşanınca Mısır kalesi tehlike atlattı.
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23'
Rusya'da Gazinski'nin sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Dzyuba, müsait pozisyonda kafayı vuramadı.
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21'
Rusya, Mohamed Salah'a bu dakikaya kadar hiç alan vermedi. Salah'ı sık sık top kayıplarına zorluyorlar.
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19'
Rusya'da Cheryshev, yaklaşık 30 metreden şut açısını buldu. Vuruşu üstten az farkla auta gitti.
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16'
MISIR TEHLİKELİ GELDİ! Ceza yayının sol önünde topla buluşan Trezeguet, bir anda hızlandı ve uzak köşeye doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
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15'
MISIR'DAN POZİSYON! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna yakın direkte kafa vuruşu yapan Abdelshafy'nin vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.
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13'
Mısır'da ilk Dünya Kupası maçını oynayan Mohamed Salah, şu ana kadar topla buluşmakta zorlandı.
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12'
Oyunun temposu bu dakikalarda biraz düşmüş durumda.
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10'
İlk 10 dakikada Mısır'ın %73'lük top hakimiyeti bulunsa da pozisyonlar bulan taraf hızlı hücumlarla Rusya oldu.
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7'
RUSYA'DAN BİR POZİSYON DAHA! Mısır çıkarken kendi yarı sahasında topu kaptırdı, Golovin'in ceza yayı üzerinden şutu bir kez daha Elshenawy'de kaldı.
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6'
MAÇTAKİ İLK POZİSYON RUSYA'DAN! Samedov'un sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Ignashevich'in şutu Elshenawy'de kaldı.
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5'
Rusya bu dakikalarda Mısır kalesine yüklenmeye başladı.
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2'
Karşılaşmaya Mısır kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparak başladı.
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1'
Ve karşılaşmaya Mısır'ın santrasıyla başlandı.
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Rusya XI: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Cheryshev, Gazinski, Zobnin, Golovin, Zhirkov, Samedov, Dzyuba
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Her iki takımın onbirleri belli oldu.
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Mısır XI: Elshenawy, Ali Gabr, Hegazy, Fathi, Abdelshafy, Tarek Hamed, Elneny, Abdalla, Trezeguet, Marwan, Salah
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Merhaba! Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında ev sahibi Rusya, Mısır ile karşılaşıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri canlı olarak sizlerle paylaşacağız.