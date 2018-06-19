SPOR
STADYUM: Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadium HAKEM : Enrique Caceres MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jun 2018 | 21:00 | şuan: 21:29
32'
0 0
Rusya
Rusya
Stanislav Cherchesov
Mısır
Mısır
Hector Cuper
  Rusya - Mısır Canlı Maç Anlatımı
  • 26'
    Rusya'da Cheryshev'in sol kanattan yaptığı ortasında kaleci Elshenawy ile Hegazy arasında anlaşmazlık yaşanınca Mısır kalesi tehlike atlattı.
  • 23'
    Rusya'da Gazinski'nin sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Dzyuba, müsait pozisyonda kafayı vuramadı.
  • 21'
    Rusya, Mohamed Salah'a bu dakikaya kadar hiç alan vermedi. Salah'ı sık sık top kayıplarına zorluyorlar.
  • 19'
    Rusya'da Cheryshev, yaklaşık 30 metreden şut açısını buldu. Vuruşu üstten az farkla auta gitti.
  • 16'
    MISIR TEHLİKELİ GELDİ! Ceza yayının sol önünde topla buluşan Trezeguet, bir anda hızlandı ve uzak köşeye doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
  • 15'
    MISIR'DAN POZİSYON! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna yakın direkte kafa vuruşu yapan Abdelshafy'nin vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.
  • 13'
    Mısır'da ilk Dünya Kupası maçını oynayan Mohamed Salah, şu ana kadar topla buluşmakta zorlandı.
  • 12'
    Oyunun temposu bu dakikalarda biraz düşmüş durumda.
  • 10'
    İlk 10 dakikada Mısır'ın %73'lük top hakimiyeti bulunsa da pozisyonlar bulan taraf hızlı hücumlarla Rusya oldu.
  • 7'
    RUSYA'DAN BİR POZİSYON DAHA! Mısır çıkarken kendi yarı sahasında topu kaptırdı, Golovin'in ceza yayı üzerinden şutu bir kez daha Elshenawy'de kaldı.
  • 6'
    MAÇTAKİ İLK POZİSYON RUSYA'DAN! Samedov'un sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Ignashevich'in şutu Elshenawy'de kaldı.
  • 5'
    Rusya bu dakikalarda Mısır kalesine yüklenmeye başladı.
  • 2'
    Karşılaşmaya Mısır kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparak başladı.
  • 1'
    Ve karşılaşmaya Mısır'ın santrasıyla başlandı.
  • Rusya XI: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Cheryshev, Gazinski, Zobnin, Golovin, Zhirkov, Samedov, Dzyuba
  • Her iki takımın onbirleri belli oldu.
  • Mısır XI: Elshenawy, Ali Gabr, Hegazy, Fathi, Abdelshafy, Tarek Hamed, Elneny, Abdalla, Trezeguet, Marwan, Salah
  • Merhaba! Dünya Kupası A Grubu ikinci hafta maçında ev sahibi Rusya, Mısır ile karşılaşıyor. Maçla ilgili tüm gelişmeleri canlı olarak sizlerle paylaşacağız.
  Takım Kadroları

Rusya

  • 1 Igor Akinfeev
  • 4 Sergey Ignashevich
  • 2 Mario Fernandes
  • 3 Ilya Kutepov
  • 19 Aleksandr Samedov
  • 18 Yuri Zhirkov
  • 6 Denis Cheryshev
  • 8 Yuri Gazinskiy
  • 11 Roman Zobnin
  • 17 Aleksandr Golovin
  • 22 Artem Dzyuba

Mısır

  • 23 Mohamed Al Shenawi
  • 6 Ahmed Hegazy
  • 13 Mohamed Shafy
  • 7 Ahmed Fathy
  • 2 Ali Gabr
  • 17 Mohamed Elneny
  • 19 Abdalla El Said
  • 21 Trezeguet
  • 8 Tarek Hamed
  • 10 Mohamed Salah
  • 9 Marwan Mohsen

Yedekler

  • 12 Andrey Lunev
  • 20 Vladimir Gabulov
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 14 Vladimir Granat
  • 23 Igor Smolnikov
  • 5 Andrey Semenov
  • 21 Aleksandr Erokhin
  • 15 Aleksey Miranchuk
  • 7 Daler Kuzyaev
  • 16 Anton Miranchuk
  • 10 Fedor Smolov

Yedekler

  • 16 Sherif Ekramy
  • 1 Essam El Hadary
  • 4 Omar Gaber
  • 20 Saad Samir
  • 12 Ayman Ashraf
  • 15 Mahmoud Hamdi
  • 18 Shikabala
  • 3 Ahmed Elmohamady
  • 11 Mahmoud Kahraba
  • 5 Sam Morsy
  • 14 Ramadan Sobhi
  • 22 Amr Warda
Takım
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Av
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