  Rusya - Mısır Canlı Maç Anlatımı

26' Rusya'da Cheryshev'in sol kanattan yaptığı ortasında kaleci Elshenawy ile Hegazy arasında anlaşmazlık yaşanınca Mısır kalesi tehlike atlattı.

23' Rusya'da Gazinski'nin sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Dzyuba, müsait pozisyonda kafayı vuramadı.

21' Rusya, Mohamed Salah'a bu dakikaya kadar hiç alan vermedi. Salah'ı sık sık top kayıplarına zorluyorlar.

19' Rusya'da Cheryshev, yaklaşık 30 metreden şut açısını buldu. Vuruşu üstten az farkla auta gitti.

16' MISIR TEHLİKELİ GELDİ! Ceza yayının sol önünde topla buluşan Trezeguet, bir anda hızlandı ve uzak köşeye doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

15' MISIR'DAN POZİSYON! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna yakın direkte kafa vuruşu yapan Abdelshafy'nin vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

13' Mısır'da ilk Dünya Kupası maçını oynayan Mohamed Salah, şu ana kadar topla buluşmakta zorlandı.

12' Oyunun temposu bu dakikalarda biraz düşmüş durumda.

10' İlk 10 dakikada Mısır'ın %73'lük top hakimiyeti bulunsa da pozisyonlar bulan taraf hızlı hücumlarla Rusya oldu.

7' RUSYA'DAN BİR POZİSYON DAHA! Mısır çıkarken kendi yarı sahasında topu kaptırdı, Golovin'in ceza yayı üzerinden şutu bir kez daha Elshenawy'de kaldı.

6' MAÇTAKİ İLK POZİSYON RUSYA'DAN! Samedov'un sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Ignashevich'in şutu Elshenawy'de kaldı.

5' Rusya bu dakikalarda Mısır kalesine yüklenmeye başladı.

2' Karşılaşmaya Mısır kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparak başladı.

1' Ve karşılaşmaya Mısır'ın santrasıyla başlandı.

Rusya XI: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Cheryshev, Gazinski, Zobnin, Golovin, Zhirkov, Samedov, Dzyuba

Her iki takımın onbirleri belli oldu.

Mısır XI: Elshenawy, Ali Gabr, Hegazy, Fathi, Abdelshafy, Tarek Hamed, Elneny, Abdalla, Trezeguet, Marwan, Salah